Většina hodnotí práci vlády „solidně“, říká analytik. Podporu drží ANO

13:00 , aktualizováno 13:00

Hnutí ANO si v dubnovém volebním modelu Kantar CZ drží podporu 34 procent, Piráti si polepšili na 16 procent, třetí ODS by podpořilo 11,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo osm stran, pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali lidovci. Model zveřejnila Česká televize.