Malé covidové peklo, řekl o Česku přednosta plicní kliniky hradecké nemocnice

Fakultní nemocnice v Hradci Králové se podle přednosty plicní kliniky dostala na vrchol zátěže před několika týdny a stále se tam drží. Podle Vladimíra Koblížka jsou zdravotníci po půl roce nepřetržité práce zničení a už snad ani nevěří, že pandemie skončí. Obává se, že pak budou lékaři i zdravotní sestry potřebovat psychologickou pomoc ve velkém.

I tento týden přibývá v Česku denně přes deset tisíc nově nakažených covidem-19. Podle Koblížka jde o velmi špatné číslo. „Doufal jsem v lepší výsledky lockdownu. Ukazuje to, jak jsme na tom špatně, protože máme skoro stejně pacientů jako Německo, které je z takových počtů zděšeno,“ uvedl Koblížek v rozhovoru na CNN Prima NEWS.

Zdravotníci jsou podle lékaře vysílení

„My už ani nejsme zděšení, ale unavení, myslím, že lékaři a sestřičky jsou fakt tak zničení, že už snad ani nevěří, že to má konec. Světlo na konci tunelu se vzdaluje,“ posteskl si Koblížek.



I když Koblížek neví, co konkrétně dělají Češi špatně, je podle něj nutné apelovat na lidi, aby dodržovali opatření, a možná udělat i něco navíc, aby se šíření zabrzdilo. „Ale všichni jsou už unavení, nejen zdravotníci. Když se podíváte na okolní země, je u nás malé covidové peklo,“ podotkl Koblížek.

Vysílení zdravotníků popsal přednosta plicní kliniky na konkrétním příkladu z nemocnice. „Můj kolega, kamarád, který je o 10 let mladší, měl před několika dny službu. V osm hodin ráno ji předal a měl jet domů. Osprchoval se, ustrojil, sedl si na židli ve své pracovně a usnul. Za čtyři hodiny ho tam našla paní, která si šla ohřát oběd,“ popsal Koblížek.



Dodal, že únava lidí, kteří pracují už půl roku v kuse, je obrovská. Obává se, že až pandemie skončí, budou muset vyhledávat pomoc psychiatrů a psychologů. „Pandemií trpí spousta lidí, kteří nemohou podnikat. Je mi jich líto a chápu, že jsou frustrovaní. Na druhou stranu toho zdravotníci mají už fakt plné zuby,“ upozornil. Těší se, až si lékaři i sestřičky budou moci vzít dovolenou, protože mnohým z nich zbyla ještě velká část z loňského roku.

Starší ročníky se očkují, v nemocnici leží mladší

Situace v Královéhradeckém kraji je podle lékaře stabilní, nezhoršuje se. „Na vrchol jsme narazili před několika málo týdny a pořád po něm jdeme. Máme mnoho pacientů a 15 až 17 covidových oddělení, což je situace, do které se mnoho pražských nemocnic ještě nedostalo, ale myslím, že to přijde,“ varoval Koblížek s tím, že se lékaři starají opravdu jen o akutní pacienty a nemocné s covidem-19, protože na další nemají kapacitu.

Podle Koblížka leží i v královéhradecké nemocnici čím dál mladší pacienti na lůžkách intenzivní péče. Lékař na to má dva pohledy.

„Pesimistický je takový, že se virus zhoršuje. Ale tak to asi není. Budu optimista, jde spíše o to, že velká část starších lidí už je očkována a skutečně chráněna před těžkými průběhy,“ podotkl.



Mezi padesátníky je podle něj hodně obézních nebo nemocných lidí, kteří očkovaní nejsou. To je podle lékaře škoda. „Bylo by fajn, kdyby se už dostalo i na ně. Pak se ukáže fenomén, který je vidět ve Velké Británii nebo v Izraeli, kde výrazně klesá počet hospitalizovaných. To se u nás neděje,“ upozornil Koblížek.

Koblížek: Blatný proklíná, že je ministrem

Vakcín proti covidu-19 je podle něj málo a neví, kdo za to může. Nevinil by z toho ale ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Myslím, že pan Blatný proklíná každý den, že souhlasil, že se stane ministrem. Je to hrozná práce a když nemáte vakcíny, tak čím máte očkovat? Až jich bude víc, mezi lékaři nebude problém je vyočkovat,“ vysvětlil.

Koblížek zároveň upozornil, že více umírají i lidé, kteří covid nemají a přicházejí do nemocnic pozdě.

„Například nádory nesnesou odkladu, a když pacient přijde pozdě, je léčba málo úspěšná. Pozdě přichází i velká část pacientů se srdečními onemocněními. Nebo nemohou být operováni, protože kolegové jsou pořád u covidových pacientů,“ uvedl Koblížek.

Zdůraznil, že velká část lidí bez covidu trpí tím, že v nemocnicích leží přes devět tisíc pacientů, což není normální stav. „Covid ochromil naše zdravotnictví. Situace je horší než čísla, která vidíme. Jen čísly se to zkrátka nedá vyjádřit,“ dodal přednosta plicní kliniky.