Asi jsem se měla bát, říká sestra, která riskovala život pro záchranu jiných

„Mou první myšlenkou bylo, že v ambulanci mám sestřičky a je potřeba jim tam pomoci,“ popisuje zdravotní sestra, která pomáhala převážet dva postřelené na urgentní příjem.



Nebála jste se, když jste běžela sestřičkám na pomoc?

Ne, považovala jsem to za samozřejmost. Přišlo mi to automatické a přirozené. Za celou dobu mě ani nenapadlo, že bych se měla bát.

Ani jste nepomyslela na to, že se sama můžete ocitnout v ohrožení života?

Vůbec. Až dnes mi teprve začíná docházet, že jsem se asi bát měla. Ale když se na to podívám zpětně, nic bych neudělala jinak. Šla jsem na polikliniku do třetího patra, kde na zemi ležel postřelený muž. Byl kolem něj personál, který se o něj staral. Sestřičky a lékařka. Pacienta jsme naložily na vozík. Odvezly jsme ho na urgentní příjem, kde jsme ho předaly do další péče.

A protože jsem měla s sebou kyslíkovou láhev, šla jsem ji na polikliniku do třetího patra vrátit. Hledala jsem svoje kolegyně, protože část z nich je právě ve třetím patře. Volala jsem jim a zjistila jsem, že jsou zamčené o patro níž a zabarikádované před útočníkem. Všichni dnes máme mobil, takže holky reagovaly, zvedly mi telefon, otevřely dveře. Měly tam dalšího pacienta, který byl postřelený. Dostal ošetření, ale protože na chodbě byl velký pohyb, na místě byla policie a nedovolila nám odejít, tak jsme vyčkávaly a teprve v doprovodu policie jsme s kolegyní pacienta odvezly na urgentní příjem a na operační sál.

Jak to s pacienty dopadlo?

Druhý přežil, první bohužel ne. Byl to ten tatínek, který dceři zachránil život. Tuto informaci jsem ale dostala až s odstupem času.

Jak hodnotíte spolupráci záchranářů, lékařů a policistů? Dalo se udělat něco jinak?

Bylo to neskutečně profesionální. Udělali jsme všechno pro to, aby se pacient dostal co nejdřív na urgentní příjem a potom na sál. Aby péče byla co nejrychlejší. Aby se vzdálenosti u nás v nemocnici překonaly co nejdřív. Bylo to rychlé, rázné, rozhodné.

Nemocnice nabídla personálu psychologickou pomoc, využila jste ji?

Všichni, kdo takovou situací projdou, tuto možnost mají. Já jsem s psychology mluvila, ale myslím, že je to o tom, jak si to člověk v duši srovná. A jak říkám, neudělala bych nic jinak. Ani jsem nepátrala po tom, proč to ten člověk udělal. Srovnala jsem si to v sobě a život jde dál.

Šla jste včera zase do práce? Nepotřebovala jste volno?

Normálně jsem pracovala a řešila provozní věci. Veškerý personál, který při útoku spolupracoval, také přišel do práce a byl normální pracovní den bez omezení.

Fakta V úterý ráno zastřelil útočník v čekárně ostravské Fakultní nemocnice šest lidí a tři další zranil. Následně z nemocnice unikl. Policie po necelých čtyřech hodinách vypátrala vozidlo, kterým ujížděl. Když byl nad autem policejní vrtulník, ozval se výstřel. Dvaačtyřicetiletý muž se ještě před zásahem sám střelil do hlavy. Pachatel střílel zblízka krátkou zbraní, mířil na hlavy a krky. Útočil sám, neměl žádného komplice. Ředitel nemocnice Havrlant zaktivoval krizový plán a areál byl po několik hodin uzavřen a zaměstnanci zůstali na odděleních a nesměli vycházet. Kvůli střelbě byla v úterý ráno a dopoledne uzavřena i sousední Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Škola uzavřela vchody a o střelbě informovala studenty a personál rozhlasem.Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii země. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.