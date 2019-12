Napřed podezřelý s červenou bundou, nyní svědek. Ocenil by omluvu policie

Doktoranda geoinformatiky z ostravské univerzity policie dopadla na cestě do práce. Následně zveřejnila jeho již známou fotografii. Mladého muže převezli na služebnu, kde podle jeho slov čekalo několik dalších mužů, kteří měli jedno společné – červenou bundu.



Podle TN.cz pro něj bylo nejvíce nepříjemné, že nemohl reagovat na telefonáty a zprávy rodiny a přátel. Co by jej však potěšilo, by byla oficiální omluva od policie.

Fotografie muže ze sociálních sítích ještě v úterý zmizela.

„Obrazové záznamy, které jsme měli k dispozici v prvopočátku, a výpovědi svědků, kteří viděli pachatele, tak identifikovali muže, kterého jsme následně zadrželi. Ale během desítek minut, kdy jsme lustrovali možné podezřelé, tak jsme zjistili, že to není on. A že to je jiný podezřelý,“ vysvětlil v úterý pro iROZHLAS.cz šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel, proč kriminalisté původně pátrali po tomto muži.

Nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo

Ministr vnitra Jan Hamáček se však muži omluvil již v úterý odpoledne. „Na místě je samozřejmě omluva. Já se takto omlouvám. Nicméně věřím, že pochopí, že policie byla vedena myšlenkou zastavit útočníka a zabránit dalším obětem na životech,“ uvedl pro Českou televizi.

„Je to snaha zastavit pachatele za každou cenu. Pokud máte člověka, který je schopen popravit šest lidí naprosto chladnokrevně a pak vám odejde mezi veřejnost, je potřeba ho co nejrychleji najít a chytit se každé stopy,“ dodal.

„Když policie měla důvodné podezření, že by to mohl být pachatel, snímek zveřejnila. Člověk byl bezprostředně zadržen. Poté předveden na služebnu k výslechu, během toho policie zjistila, že jde o nikoho jiného a propustila ho.“

Na Twitteru později večer navíc ocenil dobrou práci policistů. „Sledoval jsem práci policistů zblízka a děkuji za jejich profesionální nasazení, za rychlost, s jakou dokázali identifikovat pachatele i za komunikaci s veřejností. Můj obdiv mají i zaměstnanci a pacienti nemocnice za to, jak zvládali krizovou situaci,“ napsal.

Kužel ve středu pro Radiožurnál uvedl, že policie nyní pokračuje v prošetřování úterní situace v Ostravě. O motivu střelce zatím jasno nemají. „Od doby, kdy se celá událost stala, se věnujeme hlavním místům událostí,“ podotkl s tím, že jde zejména o nemocnici a místo, kde se muž zastřelil.

V Ostravě uctí památku obětí

Muži, kterého policisté označili za podezřelého, se omluvil včera v noci na České televizi. „Já jsem se mu včera veřejně omluvil za policisty, kteří ho mohli mít v první fázi pokládat za podezřelého,“ uvedl a doplnil, že ještě ve středu za ním pojedou policisté znovu.

„Ještě dnes za ním jedou policisté, kteří měli pátrání po osobách na starosti. Uvidíme, jak se k celé věci pán postaví. Policie bude velmi vstřícná. Takové věci se dějí,“ uvedl. „Vadí mi, že se celá společnost soustředí na tuto kauzu, přitom se stala hrozná záležitost, kdy zemřelo šest lidí a my nevěděli, kde pachatel je a snažili jsme se jej vypátrat. A to se nám do několika hodin od události podařilo a to je to hlavní,“ dodal.

Během útoku v ostravské Fakultní nemocnici přišlo o život šest lidí. Střelba se odehrála po čtvrt na osm ráno v čekárně traumatologické ambulance v budově polikliniky. Policie po necelých čtyřech hodinách vypátrala vozidlo, kterým pachatel ujel. Dvaačtyřicetiletý muž se před zásahem policistů sám střelil do hlavy.

Podle mluvčí ostravského magistrátu město ve středu uctí památku obětí střelby zhasnutím všech dominant města. V úterý 17. prosince se také po celé republice rozezní sirény.

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii země. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.