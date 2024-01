Synu, dáš mi ledvinu? Lidé myslí, že orgán po rodině nesmějí chtít, říká lékař

Mnoho lidí si myslí, že typickým zemřelým dárcem orgánů jsou motorkáři, kteří zahynou při nehodě. Je to pravda?

Motorkáři představují jenom malé procento dárců. Nejčastěji jde o starší lidi, kteří měli krvácení do hlavy nebo mrtvici. Tu prodělali, protože byli většinou staří a nemocní, ale protože jim ledviny nebo játra docela dobře fungují, tak se dají transplantovat.

Jaké jsou další nejčastější mýty, které se týkají dárcovství ledvin?

Těch je opravdu hodně. Jedním z nich je například tvrzení, že se žijící dárce ledviny automaticky stává pacientem. To není pravda. Dárce by měl být natolik zdravý pro darování, aby mu následný život s jednou ledvinou nezpůsoboval žádné další zdravotní změny. Mnoho lidí si také mylně myslí, že pokud někdo žije s jednou ledvinou, znamená to, že je velmi nemocný. Pokud pomineme dárcovství, tak v populaci žijí dvě desetiny procenta lidí jen s jednou ledvinou, protože se jim druhá nevyvinula.

Pak se také setkáváme s tím, že se lidé ptají, zda dostanou za darování ledviny zaplaceno. To potom není altruismus, ale trestný čin. Mýtus panuje i na straně příjemců, tedy pacientů, kteří si myslí, že po svých blízkých ledvinu nemohou chtít.