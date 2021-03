Brzdíme chaotického Babiše, obětujeme se, aby se nekrvácelo víc, zní z ČSSD

„Když jsme do koalice vstupovali, nikdo netušil, že tady bude pandemie, která vše zhoršila,“ řekl na úvod Ondřej Veselý.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Česko zvládlo jarní část, tedy první vlnu koronaviru, velmi dobře. „Premiér ustoupil do pozadí a nechal řídit pandemii Ústřední krizový štáb v čele s Janem Hamáčkem, a to jsme zvládli dobře,“ zhodnotil.

Na podzim už ale podle Veselého premiér vedení kompetentním osobám nepřenechal. „Babišovo řízení je chaotický mikromanagement. Je jasné, že to sráží důvěru občanů ve vládu, jíž jsme součástí. Mohu odpřísáhnout, že by to bylo ještě výrazně horší, kdybychom Babišovy chaotické kroky nebrzdili,“ upřesnil. Dodal, že se sociální demokracie „skoro sebeobětuje“ pro to, aby země „nekrvácela ještě víc, než krvácí“.

O tom, že jsou jednání s premiérem velmi problematická mluvil již během února. „Když z té vlády utečeme, bude to jen na tom člověku (premiérovi), který to úplně chaotuje. Devět ministrů se tam bojí jak králíci, když na ně premiér zařve, tak zalezou pod stůl a koukají do země. Jenom pět ministrů mu vzdoruje a něco někam posouvají,“ řekl tehdy.

Také podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka se vláda během pandemie zbytečně utápí v mikromanagementu a chybí ji vize, co bude dál. A v tom by podle něj měla hrát ČSSD zásadní roli. „Lidé od nás očekávají, že jim představíme, jak bude po covidu. Jak znovu zajistíme, aby měli občané v životě stabilitu, jistoty a hlavně naději,“ řekl v pořadu Rozstřel portálu iDNES.cz.

Odejít z vlády nyní by podle něho nicméně bylo prázdné gesto, po volbách s ANO nicméně ČSSD už spolupracovat chtít nebude. Petříček hodlá v dubnu na onlinovém sjezdu strany usilovat o předsednické křeslo. „ČSSD musí přijít s novým stylem. Musíme upozorňovat, že ne se vším souhlasíme,“ zdůvodnil svůj krok v televizi Nova.

Od začátku loňského března, kdy byl výskyt koronaviru v Česku potvrzen poprvé, se podle údajů hygieniků nakazilo přes 1,4 milionu lidí. Zhruba 1,2 milionu se uzdravilo, naopak 23 657 lidí s prokázaným covidem zemřelo. Přibližně polovina z nich zemřela letos.