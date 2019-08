Odvolací soud projedná případ bratrů z Nizozemska, kteří napadli číšníka

7:38 , aktualizováno 7:38

Vrchní soud v Praze projedná případ Aräshe Nahviho a Armina Nahviho, kteří loni napadli číšníka v centru Prahy. Městský soud v Praze je letos v dubnu poslal na 5 a 6 let do vězení. Bratrům udělil trest vyhoštění z České republiky na 10 let. Státní zástupkyně se tehdy na místě odvolala.