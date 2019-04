Začal soud s Nizozemci, kteří napadli v Praze číšníka. Hrozí jim až 18 let

Soudní síň byla v pondělí ráno na Městském soudu plná. Kromě českých novinářů byli na místě i zahraniční média, která se o případ zajímají. Přítomni také byli překladatelé pro obžalované.

Policie původně vinila útočníky z těžkého ublížení na zdraví, státní zástupkyně nakonec dva Nizozemce obžalovala z pokusu o vraždu. Znalecké posudky totiž uvedly, že napadení bylo tak brutální, že poškozenému mohlo jít i o život.

Celý incident se stal loni 21. dubna na Národní třídě u obchodního centra Quadrio. Číšník řekl skupině mužů, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol, což je rozzuřilo a obsluhu napadli. Útočníky vypátrala policie několik dní po incidentu na pražském letišti.



Dva muži byli popuštěni s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem mužům uložil Obvodní soud pro Prahu 1 osmiměsíční podmínky a na pět let je také vyhostil ze země. Poslední dva, kterých se obžaloba statní zástupkyně týká, považuje policie za hlavní aktéry. Právě těm hrozí až 18 let vězení.

„Poškozený inkasoval deset rychlých úderů do oblasti hlavy a současně od druhého obžalovaného tři kopy do oblasti zad a boku. Po přerušení útoku se poškozený zvedl ze země a v pozici v předklonu mu obžalovaný nohou kopl do obličeje s takovou razancí, že při kopu zvedl ze země i levou nohu,“ shrnul dříve Cimbala. Dodal také, že při dalším pokusu o zvednutí poškozený utržil kop nohou do obličeje od druhého obžalovaného. V tu chvíli útočníci z místa utekli a odjeli tramvají směr Karlovo náměstí.

Odborníci tvrdí, že pokud by muži nebyla poskytnuta okamžitá lékařská pomoc, byl by bezprostředně ohrožen na životě.

Muž se probral až po několika dnech v nemocnici. Několik dní byl v bezvědomí na jednotce intenzivní péče, kde se léčil s krvácením do mozku, zlomenými obličejovými kostmi a poraněným okem. Asi měsíc po incidentu na tiskové konferenci uvedl, že se stále potýká s následky zranění.

Záznam incidentu z dubna 2018:



Server nizozemského listu Algemeen Dagblad v minulosti napsal, že skupinka vyrazila do Prahy na rozlučku se svobodou. Většina mužů prý pochází z Haagu a okolí. Dvěma hlavními aktéry jsou podle listu bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje jako trenér.