Ministr: Výdaje za léčbu má po rodičích neočkovaných dětí vymáhat pojišťovna

Ministerstvo zdravotnictví nyní prozradilo, že by náklady mohly vymáhat zdravotní pojišťovny. Umožňuje to totiž současná legislativa a není třeba nového paragrafu, jak se původně uvažovalo. „Pokud někdo odmítne očkování a vede to k jeho onemocnění, je na místě po něm vymáhat náklady na léčbu,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Klíčem je dle ministerstva jeden z paragrafů zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten zjednodušeně řečeno říká, že zdravotní pojišťovna má nárok vymáhat peníze na úhradu léčení po tom, kdo jejímu pojištěnci poškodil zdraví zaviněným protiprávním jednáním. Konkrétně jde třeba o ublížení na zdraví či zavinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Viník musí uhradit vyšetření, léky či pobyt zraněného v nemocnici.



Stejný paragraf by se teď použil i u očkování. „Musí jít o jednání třetí osoby vůči pojištěnci, což rodič je. Jde o protiprávní jednání, neboť povinnost nechat děti naočkovat stanoví zákon,“ vysvětluje David Šíma z tiskového oddělení ministerstva. „Jde též o jednání zaviněné, přinejmenším o nedbalost, neboť jistě byli rodiče poučeni lékařem, jaké důsledky má odmítnutí očkování.“ Ministr Vojtěch bude o detailech s pojišťovnami jednat.

Komu vznikla škoda

Uplatnit takzvaný regresní nárok po odmítnutí povinného očkování dítěte možná nebude v praxi snadné, protože původně k tomu toto ustanovení určeno nebylo. České pojišťovny podobný případ dosud neřešily. „S právním názorem ministerstva lze v obecné rovině souhlasit,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Potíž vidí v prokazování příčinné souvislosti nesplnění povinnosti očkovat se vznikem škody. „Musela by se patrně prokazovat v soudním řízení,“ domnívá se Balada.

Pokud by se takové oznámení objevilo, VZP by se mu dle slov mluvčího Vlastimila Sršně věnovala. „Všechny okolnosti případu by VZP posuzovala v případě, kdy by odepření očkování bylo v konkrétním případě možné hodnotit jako protiprávní jednání,“ dodal Sršeň.



Záměr ministerstva, aby rodiče neočkovaných dětí platili pojišťovně náklady na léčbu dítěte, odmítli odpůrci očkování už loni na podzim. „Systém zdravotního pojištění není nastavený spravedlivě, léčbu si nehradí ani kuřáci, ani řidiči, kteří překročili rychlost a zranili se. Nelze ji vyžadovat ani po rodičích, kteří odmítnou očkování a jejichž dítě pak potřebuje léčbu,“ uvedla předsedkyně sdružení Rozalio Martina Suchánková.

Statisíce za tetanus

Podle odborníků, které oslovila MF DNES, by se současný stav, kdy se z veřejných peněz platí desetitisícové i statisícové náklady na následnou léčbu neočkovaných dětí, měl řešit. Pro představu, tetanus vyjde až na tři sta tisíc, nejdražší je umělá plicní ventilace, platí se však i následná rehabilitace v lázních, která může stát desetitisíce korun. Léčba spalniček stojí na jednoho nemocného mezi dvaceti až padesáti tisíci.

Aby bylo možné náklady na léčbu neočkovaných vymáhat snadněji, bylo by podle odborníků lepší výslovně do zákona toto oprávnění pojišťoven vepsat. „Návrh postupu, s kterým přišel pan ministr Vojtěch, se z našeho pohledu v základu jeví jako vhodné a relativně spravedlivé řešení. Současná právní úprava však dle našeho názoru neobsahuje dostatečnou oporu pro jeho aplikaci,“ uvádí farmaekonom z Institutu pro zdravotní ekonomiku IHETA Tomáš Doležal a právník Libor Štajer.

Povinná očkování Hexavakcína Chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu B, dětské obrně a haemophilu influenzae. Od roku 2018 se očkuje třemi dávkami, u nedonošených dětí čtyřmi dávkami vakcíny.

Chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu B, dětské obrně a haemophilu influenzae. Od roku 2018 se očkuje třemi dávkami, u nedonošených dětí čtyřmi dávkami vakcíny. MMR Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Očkuje se dvěma dávkami, horní hranice pro druhou dávku byla před dvěma lety posunuta na období mezi pátým a šestým rokem věku.

Podle nich bude potřeba zkoumat, zda se rodiče, kteří dítě nenechají očkovat, dopouštějí vůči dítěti protiprávního jednání. Dále bude proto nutné zjistit, koho vlastně má zákon o ochraně veřejného zdraví chránit. „Podle zákona se pravidelná očkování provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění. Účelem daného ustanovení tedy není primárně ochrana zdraví očkovaného jedince, ale ochrana veřejného zdraví spočívající v kolektivní imunitě,“ domnívá se Štajer. Pokud tedy rodič či pěstoun normu poruší, nejde podle něj o protiprávní jednání směřující vůči dítěti.

Ministerstvo zdravotnictví ovšem chystá i odškodňování rodin dětí, které se potýkají s trvalými následky po povinném očkování, případně po úmrtí dítěte. Pokud novinka projde Senátem, odškodnění se bude vyplácet do půl roku od doručení žádosti v případě, že chybu neudělal ošetřující lékař ani se provinění neprokáže u výrobce vakcíny. Pokud dnes rodič povinné očkování odmítne, hrozí mu pokuta až deset tisíc korun. Za poslední dva roky řešily krajské hygienické stanice ve správním řízení celkem 62 případů odmítání očkování.