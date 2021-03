Učitelé bez očkování nebudou mít zvláštní výjimky, do školy musí nastoupit

V sobotu se spustila registrace k očkování pro pedagogické pracovníky. Během prvních dvou hodin od spuštění se zaregistrovalo na 83 tisíc učitelů a dalších zaměstnanců škol. Podle Chytré karantény byl zájem mimořádný. K 3. březnu ráno je v systému ze škol skoro 150 tisíc lidí.



„Dosud se k očkování zaregistrovalo 146 149 pedagogů a zaměstnanců škol. Podrobnější údaje nejsou momentálně k dispozici,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Ne všichni učitelé se nyní chtějí proti koronaviru naočkovat. Ať už ze zdravotních důvodů, nebo kvůli tomu, že například jejich rodiče vakcínu ještě nedostali. Zůstává tak otázkou, co se stane s nimi, až se školy opět otevřou. Zvláštní režim by je ale čekat neměl.



„Očkování zaměstnanců ve školství je na dobrovolné bázi. Ty, kteří se rozhodnou tuto možnost nevyužít, nelze nijak penalizovat. Pevně však věříme, že pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci využijí možnost přednostního očkování, které jim ministerstvo školství vyjednalo,“ uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Učitelé a další zaměstnanci škol by měli dostat vakcínu AstraZeneca, která nemá zcela jasné výsledky účinnosti pro seniory. Ministerstvo školství poslalo do škol informace k prioritnímu očkování školských pracovníků a součástí byla také informační prezentace vakcinologa Romana Chlíbka. Účinnost vakcíny v prevenci onemocnění je podle ní 81,3 procenta.



Na školách je zájem vysoký

Že by měli mít neočkovaní učitelé nějaké výjimky a například nemuseli učit žáky, si nedokáže představit například předsedkyně Asociace gymnázií Renata Schejbalová.



„Zatím nevíme, kdy budeme učit prezenčně, nevíme, zda do té doby budou učitelé naočkováni. Zvláštní režim pro neočkované pedagogy si ale moc nedovedu představit. Našem gymnáziu se chce očkovat převážná většina, možná všichni. Zatím se registrovali všichni v kategorii 55+ a i několik mladších. Data za všechna gymnázia nemám,“ vysvětlila.



Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý řekl, že případný režim po návratu do škol by byl stejný pro všechny - jak pro očkované, tak i pro ty neočkované.

„Nyní jsou školy zavřené, takže se možná stihneme všichni nechat naočkovat dřív, než nastoupí naši žáci. Tedy kromě těch, kteří očkování zásadně odmítají. Ti ale žádné úlevy mít nebudou, je to jejich volba,“ řekl pro iDNES.cz ředitel základní školy v Klánovicích.



Zájem o očkování se podle něj pohybuje okolo 70 procent. „Je možné, že nakonec to číslo bude ještě vyšší, podle pokynů ministerstva jsme zatím registrovali jenom první vlnu nejpotřebnějších zaměstnanců - těch, kteří nastoupí nejdřív, zbytek by se měl registrovat cca za tři týdny. Třeba si to do té doby rozmyslí ještě další,“ doplnil Černý.



Na vysokých školách a univerzitách je zájem vysoký. „Podle předběžných informací se lidé očkovat chtějí. Pedagogové na vysokých školách mají zájem a je jich přes 80 procent, nepedagogů kolem 90 procent. Vysoký zájem mohl způsobil i nedostatek vakcíny, který zvýšil její atraktivitu a také to, že učitelé do nedávna nebyli v prioritizované skupině pro očkování. Proti tomu se také také ohrazovala Česká konference rektorů,“ vysvětlil její předseda Petr Sklenička.



Možností, jak zabránit šíření infekce u učitelů, kteří se očkovat nechtějí nebo na ně ještě jednoduše nevyšla řada, je podle Skleničky pravidelné testování. „Co se týče testování učitelů, s tím počítáme,“ dodala mluvčí MŠMT Lednová.

Odmítnutí nastoupit do škol bude těžko obhajitelné

Z právního hlediska by učitelům, kteří se nyní odmítnou očkovat, nemělo nic hrozit, protože v Česku neplatí zákon, který by očkování proti koronaviru nařizoval jako povinné.

„V současné době je očkování pedagogů ryze dobrovolné, neboť k uložení této povinnosti zaměstnancům chybí relevantní právní podklad,“ uvedla Romana Sedláková, advokátka KODAP legal.

Ředitel tak podle ní není žádným způsobem oprávněn donutit pedagogy k očkování. „Stejně tak není možné, aby ředitel v budoucnu neočkované pedagogy omezoval či znevýhodňoval, či po návratu žáků do škol neočkovaným pedagogům nařídil, aby i nadále učili v online podobě,“ dodala právnička.



Upozornila, že v souvislosti s očkováním se řeší právě pozitivní motivace občanů k němu. Tedy, že by očkovaní lidé mohli například na kulturní akce. Podle Sedlákové v takových situacích nejde o diskriminaci.



„Je to legální a legitimní. Jinou situaci však představuje takový přístup v rámci pracovněprávních vztahů, kdy by se mohlo jednat o zvýhodnění očkovaného pedagoga nebo i jiného zaměstnance, a to například formou bonusu či jiných benefitů. Domnívám se, že zaměstnavatelé jsou povinni i v této situaci dodržovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, a to i v rovině odměňování,“ doplnila.

Zvýhodňování v zaměstnání?

Co by případně bylo s učiteli, kteří by se nestihli naočkovat do doby, než se opět otevřou školy? Podle zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví, případně život nebo zdraví jiných fyzických osob.

„Takové odmítnutí není možno posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance. Aktuální situace, tedy obavy z nakažení nemocí covid-19, však nebude znaky tohoto zákonného ustanovení ve většině případů naplňovat,“ uvedla Sedláková.

Podle ní by se vždy zaměstnavatel měl domluvit se svými zaměstnanci na nějakém řeší. Například v případě učitelů by takovou situaci mohl ředitel vyřešit například prací z domova.

„Pokud se nepodaří najít oboustranně akceptovatelné řešení a zaměstnanec i přes to odmítne vykonávat práci, pak takové jednání po posouzení všech okolností případu, zejména důvodnosti takového odmítnutí, může být posouzeno jako neomluvená absence, za kterou ho může zaměstnavatel postihnout v souladu se zákoníkem práce. Všechny případy však bude třeba posuzovat individuálně,“ popsala.