Očkování v domovech pro seniory zřejmě zabírá. Nákaza v nich téměř vymizela

Kompletní očkování ve skupině nad osmdesát let, má za sebou do středy (24. března pozn. red.) 165 390 seniorů. Alespoň první dávku již má přes 272 tisíc lidí nad osmdesát. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 tisíc. Ve skupině od pětasedmdesáti do devětasedmdesáti let kompletní očkování má za sebou zatím 12 584 seniorů. První dávku již dostalo přes 178 tisíc seniorů. V dané skupině jich v Česku žije asi 409 tisíc lidí.

Podle webu ministerstva zdravotnictví například v pražském domově pro seniory Krč bylo do středy naočkováno i druhou dávkou 147 klientů. Domov má kapacitu zhruba 243 míst. Podobná proočkovanost panuje i v dalších zařízeních.



Redakce iDNES.cz oslivola domovy seniorů ve všech krajích napříč celou republikou. Téměř každý, kdo o vakcínu zájem měl, ji již dostal. „Jedná se o asi 60 procent klientů. Všichni již mají obě dávky,“ popsal situaci ve svém zařízení ředitel domova pro seniory Stará Role na Karlovarsku Petr Myšák.



Většina oslovených zařízení se zároveň shoduje, že se s nákazou mezi seniory a personálem již téměř nepotýká. „K dnešnímu dni se již sedmý týden nevyskytla nákaza, lze tedy vnímat účinek vakcíny jako velmi přínosný. Klienty stále průběžně testujeme,“ uvedla ředitelka Domova pro seniory Háje v Praze Dagmar Zavadilová, kde mají proočkovanost 95 procent.

Senioři po očkování psychicky rozkvetli

„Neproočkovaní klienti byli vyřazeni lékařem z důvodu závažné kontraindikace, případně sami očkování odmítli,“ doplnila ředitelka pražského zařízení. Podobná situace panuje například i v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice či Domově Čujkovova v Ostravě.

„Co se nemocnosti týká, nelze zatím vyvodit závěry, neboť v listopadu prodělala většina zaměstnanců i uživatelů covid. Nyní přísně dodržujeme protiepidemická pravidla, minimalizujeme vedle proočkování možnosti nákazy v naději, že dohromady s proočkovaností bychom mohli mít chvíli klid,“ uvedla ředitelka Domova seniorů Mladá Boleslav Světlana Kubíková.

Právě v některých domovech se nákaza neobjevila i zřejmě díky protilátkám po prodělaném covidu. „Tyto zájemce budeme očkovat až po uplynutí tří měsíců,“ uvedla ředitelka brněnského Domova pro seniory Foltýnova Jana Bohuňovská.



Ta zároveň potvrdila, že její zařízení se nepotýkalo s problémem ohledně dodávek vakcín. „Poslední zbývající klienti budou doočkováni do konce března,“ doplnil ji také ředitel SeneCura SeniorCentrum Plzeň Jan Strnad.



Atmosféra v domovech pro seniory se po naočkování mění pozvolna k lepšímu. Zlepšuje se i psychický stav seniorů. Zatímco loni na podzim a ještě na začátku letošního roku řešili hlavně to, kdo z jejich kamarádů v sousedním pokoji či o patro výš zemřel, nyní už se začínají scházet a radují se z vakcinace.

„Klienti jsou sice rozdělení na tři skupiny po dvaceti podle pater, už se ale mohou na patře stýkat i na chodbě. Nejsou už zkrátka zavření ve svých pokojích jako tomu bylo před vakcinací,“ popsala například ředitelka Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb v Domažlicích Hana Hrušková. Když je hezky, senioři chodí i ven pod pergolu.

„Psychicky naši senioři po očkování rozkvetli. Na vakcinaci se těšili, jsou hrozně rádi, že to mají za sebou, vedlejší reakce na očkování nebyly žádné,“ doplnila Hrušková. Jediné, co seniorům chybí, je prý jarní sluníčko a návštěvy příbuzných, které vláda zatím nepovolila.