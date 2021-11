Z nově hospitalizovaných na JIP spadli neočkovaní nad 65 let pod polovinu

Průběžné výsledky za říjen ukazují, že na JIP se síly nově přijímaných očkovaných a neočkovaných seniorů vyrovnávají. Lidí nad 65 let bez očkování je 49,8 procenta (z 317 jich je 158) a s plným (dvoudávkovým) očkováním 47,3 procenta. Zbytek tvoří pacienti s nedokončeným očkováním. Před půl rokem se tato čísla výrazně lišila.

Jedním z vysvětlení je, že ochranný efekt vakcinace podle ministerstva zdravotnictví s časem klesá. Rizikové skupině seniorů nad 65 let se tak od 20. září velmi doporučuje se očkovat „posilující“ třetí dávkou. Celkově je třeba také připomenout, že ve věku nad 65 let je již 80 procent lidí naočkovaných.

Upozornění Účelem textu není na základě daných čísel hodnotit úspěšnost vakcinace, která stojí podle odborníků za současnou lepší epidemickou situací než na jaře. Ukazuje jen, jaký je současný trend v hospitalizaci zejména rizikových osob.

Na JIP jsou v podstatě jen lidé starší 65 let. Pokud jsou tam mladší lidé, jde většinou o nenaočkované jedince.

Celkově je nyní v nemocnicích s covidem přes 1 500 lidí, z toho neočkovaných je 818, tedy 54,4 procenta. I zde je patrné, že jejich poměr postupně klesá.

Data za neděli také ukazují, že až dvě třetiny nově nakažených nad 65 let jsou proti koronaviru naočkovaní. Bez očkování přibylo v neděli 97 infikovaných a s očkováním 188. Rozdíl mezi nově nakaženými s očkováním a bez něj se v rizikové skupině v posledních týdnech zvětšuje. Průměrný věk nakažených za 14 dní s dokončeným očkováním je 50 let, naopak bez očkování je to 27 let.

Od dubna je průměrně zatím nejvyšší přírůstek nově pozitivních nad 65 let v říjnu. Bez očkování je z pozitivních nad 65 let celkem téměř 31 procent. Za září to bylo 37,5 procenta. S dokončeným očkováním je nově nemocných nad 65 let za říjen 67,7 procenta a v září téměř 61 procent.

I poměr úmrtí nenaočkovaných lidí neustále klesá. V září jich bylo 64,4 procenta, v říjnu 53,1 procenta. Celkově počet mrtvých s covidem v říjnu skokově vzrostl: zemřelo skoro 300 lidí, v září jich nebylo ani 50.

Zájemci se mohou nechat očkovat třetí posilovací dávkou proti covidu-19 od 20. září. Přeočkování bylo původně možné po osmi měsících od druhé dávky. Od 18. října se lhůta změnila na šest měsíců.

Očkujeme v ČR @ockujeme █████████▒▒▒▒▒▒ (56,85 %, +0,02 %) 5 948 542 prvních dávek (+1 905 včera) 5 810 492 druhých dávek (+758 včera) 277 419 jednorázových dávek (+1 080 včera) Ø rychlostí za poslední týden zbývá 232 dní ke kompletní proočkovanosti 70 % obyvatelstva (21. 6. 2022) oblíbit odpovědět

V Česku v posledních týdnech roste zájem o očkování. V porovnání se začátkem měsíce je to nyní o 22 427 dávek denně více. Celkem má ukončené očkování 6 087 911 lidí.

Pojišťovny vyzývají k očkování

„Znovu na poslední radě pro zdravotní rizika jsme se domluvili, že Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) adresně napíše dopis všem těm – a bylo jich asi 331 tisíc – lidem nad 65 let, aby se očkovali,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Klienty VZP je 60 procent obyvatel, o ostatní se dělí dalších šest pojišťoven.

Šíření koronaviru se daří v zařízeních sociálních služeb držet pod kontrolou. Počet nakažených je minimální. Důvodem je vysoká proočkovanost lidí v domovech.

Od listopadu se přestávají neočkovaným proplácet antigenní i PCR testy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch novinářům řekl, že pro domovy seniorů a další zařízení to neplatí. Neočkovaní klienti i personál se budou muset dál pravidelně testovat.

„Platí to a bude to platit i po 1. listopadu, že se bude dále testovat. Testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění. U neočkovaných zaměstnanců i klientů. Myslíme si, že to dává smysl,“ uvedl Vojtěch. Poznamenal, že obyvatelé domovů patří k nejzranitelnějším skupinám.

Od listopadu se mění také další pravidla. Restaurace musí kontrolovat bezinfekčnost hostů, platnost testů a doba nařízené karantény se zkracuje. Žáky v osmi okresech čeká testování, neočkovaní učitelé musí mít respirátor.

Vláda odsouhlasila zkrácení doby platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U PCR testů se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Očkování či negativní test je vyžadován třeba v restauraci, kině či sportovních a kulturních akcí.