Policejní ochránci musí projít Pekelným týdnem, hlídají i bezpečnost jídla

Když se bavíme o Ochranné službě PČR, jak rozsáhlý je váš tým?

Celkový počet policistů a občanských zaměstnanců našeho útvaru je zhruba 1200, většina z více než 1000 policistů se věnuje ochraně objektů zásadních pro bezpečnost státu. Jedná se například o Úřad vlády, Poslaneckou sněmovnu, Senát, určená ministerstva a dále zastupitelské úřady. Takových objektů je jen v Praze celkem 158.

S vývojem bezpečnostní situace se vyvíjí i práce ochranných týmů. Musí se přizpůsobovat novým hrozbám, neustále se ve všech směrech zdokonalovat, umět komunikovat s tuzemskými i zahraničními chráněnými osobami. Je to náročná a často mravenčí práce. Nicméně také velmi pestrá a zajímavá.

Takže když vidíme v okolí politiků muže se sluchátky za uchem, kterým zrak chrání černé brýle, jde jen o malou část týmu?

Ano, osobní ochránce je vlastně jen vrchol pyramidy. O bezpečnost chráněných osob se stará rozsáhlý tým specialistů jako jsou pyrotechnici, kynologové, odborníci v oblasti hygienicko-toxikologické ochrany.

Máme vlastní analytiky, kteří vyhodnocují možná rizika a dále epizodické ochránce, kteří zajišťují místa, kde se pohybují chráněnci, mají připravené mimo jiné únikové trasy a jako první eliminují případný útok vůči nim. Spolupracujeme s dalšími bezpečnostními službami, ale nebudu zabíhat do detailů.

Zaujala mě hygienicko-toxikologická ochrana. Co si pod tím mám představit?

V případě vyhodnocení vyšší míry rizik u chráněnců, často u významných zahraničních delegací, máme prostředky na to, jak prověřit podávané pokrmy, ale nechci zmiňovat bližší podrobnosti.

Služba ochranné služby přináší řadu situací a rozličné chráněné osoby.

Koho tedy chráníte?

Ústavní činitele, kteří jsou taxativně vymezeni nařízením vlády. Všeobecně lze uvést, že vyjma prezidenta, kterého hlídá Útvar pro ochranu prezidenta ČR, to jsou všichni ústavní činitelé ČR, včetně premiéra, určených ministrů, velvyslanci Izraele a Spojených států.

Dále poskytujeme krátkodobou ochranu, pokud to bezpečnostní situace vyžaduje. V neposlední řadě poskytujeme ochranu zahraničním delegacím.

Dlouhý výčet jistě i různých povah. Co když s chráněnou osobou názorově nesouzníte. Odráží se to na práci ochránců?

Většina z nás zažije hned několik vlád. Je nám upřímně jedno, jestli je náš svěřenec levičák, nebo pravičák, vždy musíme odvádět špičkovou práci. Stručně řečeno, hlídáme funkci, nikoliv konkrétního politika. Zásadní je pro nás důvěra chráněných.

Osobní ochránce musí být komunikačně velmi zdatný. Komunikuje nejen s chráněncem, ale i s jejich týmy. Jazykové znalosti jsou velkou výhodou. Je obecným pravidlem, že pokud nejde o bezpečnostní záležitosti, program a další zásadní věci spojené se službou, neměl by osobní ochránce iniciovat s chráněnou osobou rozhovor sám od sebe.

Jsme profesionálové a ochranu poskytujeme chráněným osobám bez ohledu na vlastní politické názory.

Stává se, že vaší příslušníci například požádají, ať někoho hlídat nemusí, nebo naopak, klient se vůči některým ohradí?

Jsme profesionálové a ochranu poskytujeme bez ohledu na vlastní politické názory. Pro nás je naprosto klíčová důvěra dotyčných a dalších našich zásadních partnerů. Buduje se dlouhodobě, ztratíte ji velmi snadno.

Ochránci při výcviku.

Jak ochránce rekrutujete, co musí umět? Předpokládám, že to není jen o výborných střeleckých výsledcích a dobré fyzičce.

To určitě ne. Podmínkou přijetí uchazečů na osobní ochranu je praxe u policie minimálně tři roky. Kromě zdravotní, fyzické a osobnostní způsobilosti k výkonu služby musí uchazeči absolvovat takzvaný „pekelný týden,“ kde prověříme jejich fyzickou i psychickou odolnost, obecný přehled, znalost policejní práce, střelecké schopnosti, sebeobranu, práci v týmu a tak dále.

Není zapotřebí žádných superschopností. Hledáme vyrovnané týmové osobnosti. Všechny potřebné znalosti policisty naučí naši výborní výcvikáři.

A co dál musí splňovat?

Osobní ochránce musí být psychicky velmi odolný, asertivní, zvládat značný stres a vypjaté situace, vzdělávat se, absolvovat pravidelné střelecké výcviky, sebeobranu, kurzy zdravovědy a tak dále. Výhodou je znalost anglického nebo jiného jazyku a to na vyšší úrovni. Osobní ochránci totiž doprovází chráněné osoby i v zahraničí.

Nároky jsou opravdu vysoké, a jestli jsou vhodnými kandidáty, se ukáže až poté, co projdou náročným výběrovým sítem. Na Ochranné službě je velké množství různých pozic. Koho by nezaujala práce osobního ochránce, může se podílet třeba na ochraně objektů.

Cvičíte i v zahraničí, nebo jen v České republice a dá se říci, jak si stojí naši ochránci oproti světu?

Mám osobní zkušenost ze zahraniční mise a sdílím názor s ostatními kolegy, kteří sloužili v misích po celém světě, že úroveň našich policistů je v porovnání se zahraničními kolegy na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě nelze paušalizovat a není zapotřebí teoretizovat, kdo je lepší a kdo horší. Důležité je odvádět vždy kvalitní práci a umět pracovat v týmu.

Zažil jste někdy vypjaté situace, kdy jste očekával zvrat, nebo přímo ohrožení?

Vypjatých momentů zažívají ve službě nejen policisté Ochranné služby poměrně mnoho. Náročné jsou například předvolební kampaně, různé demonstrace a tak podobně. Nesmíme podcenit žádnou situaci, rizika je zapotřebí vyhodnocovat průběžně. Osobní ochránce by se měl neustále udržovat v připravenosti k reakci na možný útok. Samozřejmě v závislosti na dané situaci, pozorností a silami je třeba umět disponovat, což vyžaduje delší praxi.