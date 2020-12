Téměř polovina Čechů vyčerpala finanční rezervy. Obavy z nákazy klesají

Aktuálně se koronaviru obává 66 procent populace. Pouze desetina dlouhodobě uvádí, že se koronavirem rozhodně necítí ohrožena.

„Pocit osobního ohrožení je vyšší u lidí, kteří osobně znají někoho, kdo onemocnění koronavirem prodělal,“ řekl ředitel agentury Ipsos Jakub Malý. Z výzkumu vyplývá, že 68 procent Čechů zná někoho, kdo se koronavirem nakazil. Přitom v srpnu to bylo téměř čtyřikrát méně, a to 18 procent.

„Bohužel je i přesto patrné, že lidé dodržují protiepidemická opatření méně, než tomu bylo na jaře,“ doplnil Jakub Malý.

Obavy z koronaviru mírně klesají, mají je dvě třetiny Čechů | foto: Agentura Ipsos

Obavy ze samotných dopadů koronaviru na zaměstnání či zdroj obživy má aktuálně více než polovina Čechů. To je o šest procentních bodů méně než před měsícem. Častěji strach z budoucnosti uvádí mladí lidé na začátku pracovní kariéry ve věku od 18 až 29 let. Obavy však mají i lidé ve vyšším produktivním věku tedy od 40 do 49 let a také lidé s nižším vzděláním.

Čtvrtina ekonomicky aktivních Čechů se obává, že firmy, kde pracují, budou muset v důsledku krize propouštět zaměstnance.

Podobně jako na jaře a v létě přetrvávají obavy ze zvyšování cen, a to u 86 procent dotázaných. Životní standardy muselo snížit 57 procent respondentů. Finanční rezervy už vyčerpalo 44 procent lidí, u části populace též kvůli neschopnosti splácet závazky.

Tyto obavy se mohou promítnout i do spotřebitelského chování, neboť 6 z 10 Čechů uvádí, že zvažuje, zda udělat větší výdaj, také vše plánují spíše v krátkodobém horizontu. 86 procent populace považuje za samozřejmé zajištění hygienických opatření jak u obchodníků, tak na úřadech.

Výzkum agentura zrealizovala těsně před přechodem na 3. stupeň protiepidemického systému PES, konkrétně od 24. do 30. listopadu. Celkem se ho zúčastnilo 1012 respondentů.