Směřujeme ke čtvrtému stupni, řekl Havlíček. Restaurace nejspíš opět zavřou

„Museli bychom nechat buď vše otevřené, nebo vše uzavřené. Vždy je to kompromis. Vždy musíme nějaký segment omezit. Není to spravedlivé. Na druhou stranu restaurace jsou uzavřené v Německu a Rakousku,“ dodal Havlíček s tím, že k uzavření by mělo dojít koncem týdne.



Pokud se podle něj hotely a restaurace uzavřou, dostanou podle něj velmi slušné kompenzace. „Chceme přijít i s dalším kompenzačním balíčkem pro hotely, penziony nebo restaurace,“ řekl vicepremiér a dodal, že nedávné uzavření restaurací nepovažuje za likvidační.

Pokud Česko přejde do čtvrtého stupně systému PES, zůstaly by podle něj otevřené obchody a služby jako kadeřnictví. „Chtěli bychom, aby zůstaly tyto služby otevřené. I ministr Blatný se staví za to, že by to takto mohlo být,“ dodal Havlíček.

„Chystáme určité výjimky v oblasti obchodu a služeb. Nerozlišovalo by se, jestli jde o obchod se sortimentem A nebo B, ale obchod by se umožnil provozovat volně,“ řekl.

Není to o šikaně

Havlíček se krátce vyjádřil také k nařízení, které zakazuje pít kávu či čaj v kelímku na veřejnosti. „Je to naše chyba, jestliže se něco špatně vykomunikuje nebo se to neřekne jasně. Chceme, aby byla možnost prodávat. Pokud je někdo v práci a chce si dojít pro kávu, může si ji koupit v rychlém občerstvení a vzít si ji s sebou. Nechceme, aby docházelo k plošné konzumaci,“ řekl. „Není to o šikaně, snažíme se ochránit zdraví,“ dodal.

Přiznal však zmatky. „V Bavorsku udělali totéž. Chtěli jsme to lidem trochu umožnit, tak jsme se do toho zamotali,“ přiznal Havlíček.



Lidé se podle Havlíčka začaly venku nadměrně shlukovat. Kabinet podle něj v dobré víře rozhodl, aby pořádání trhů schvalovaly samy magistráty a obce. Nepodařilo se jim ale podle něj situaci ohlídat. Když nebylo možné prodávat nápoje na trzích, v jejich okolí se otevřely restaurace, které je prodávaly do kelímků.

Podle Havlíčka v současné době systém PES „nechcípl“, jak někteří lidé v týdnu poukazovali. Vládu za současné chování a zacházení s prodiepidemickým systémem kritizoval i spoluautor Jakub Steiner. Ten na svůj Facebook napsal následující: „Vláda při prvním utahování systém PSA rozbila a vrátila se na trajektorii horské dráhy. Vláda dle mého chápe, že se na nás valí třetí vlna. Vězí však v pasti populismu.“

„Lidem se snažíme pomoci. A jestli někdo říká, že jedeme na vlně populismu, tak vůbec neví co říká,“ ohradil se však proti jeho tvrzení Havlíček.