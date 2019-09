Poslanci schvalují nominační zákon. Má pomoci omezit politické trafiky

10:50 , aktualizováno 10:50

Poslanci schvalují nominační zákon, který má dát pravidla výběru kandidátů do orgánů státních firem. To by mělo omezit takzvané politické trafiky. Návrh nominačního zákona stanoví, že uchazeči o působení v orgánech státních firem budou procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem.