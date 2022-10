Poslanci navrhují omezení nikotinových sáčků, koupit si je může kdokoliv

„Jde o návrh, který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zainteresovanými poslanci,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Předlohu dostane před projednáváním v zákonodárných sborech k posouzení vláda.

„Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoliv, tím spíše u dětí a mladistvých,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Poukazují na to, že v současnosti si může tyto výrobky koupit kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv, mohou navíc obsahovat neomezené množství nikotinu a jakoukoliv příchuť.

Předloha by zakázala prodej nikotinových sáčků lidem mladším 18 let. Omezení by platilo také pro automaty a pro e-shopy, jejich provozovatelé by museli předem hlásit systém ověřování věku ministerstvu zdravotnictví. Zcela zakázán by byl prodej nikotinových sáčků ve zdravotnických zařízeních, ve školách nebo na akcích pro děti.

Dva obdobné opoziční návrhy na omezení prodeje nikotinových sáčků jsou ve Sněmovně od poloviny června. Jedna z novel navíc reguluje i užívání těchto sáčků, jako je tomu u elektronických cigaret. Jiná opoziční předloha by omezila reklamu a propagaci nikotinových sáčků. Kabinet se k těmto návrhům postavil neutrálně, nebo záporně. Ministerstvo zdravotnictví už tehdy uvádělo, že chystá vlastní návrh regulace prodeje nikotinových sáčků.

Předkladatelé aktuální novely chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Účinná by byla 15 dní potom, co by vyšla ve sbírce zákonů. Prodejci by dostali tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.