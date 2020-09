Německý velvyslanec sháněl zástupce Prahy. Ignorovali mě, postěžoval si

„Vývoj počtu nakažených v Praze nám dělá s ohledem na mezní hodnoty německé spolkové vlády pro prohlášení za rizikovou oblast starosti,“ napsal v pátek na Twitter velvyslanec Israng. Dodal, že k ochraně společnosti a ekonomiky je zapotřebí zejména opatrnost.

Postěžoval si však na komunikaci s radnicí. „Chtěl jsem o tom dnes mluvit se zástupcem hlavního města Prahy. Chápu, že je Zdeněk Hřib na služební cestě. Skutečnost, že nebyl některý z jeho zástupců ochotný se se mnou telefonicky spojit, nám však práci neusnadňuje,“ doplnil ke svému příspěvku.

Primátor Hřib je aktuálně členem delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila na návštěvě Tchaj-wanu. Mluvčí magistrátu Vít Hofman na dotaz portálu iDNES.cz uvedl, že o žádném pokusu o kontakt z Israngovy strany neví.

„To se budete muset zeptat pana velvyslance, komu volal. Mohl volat přímo panu primátorovi, někomu z náměstků nebo na odbor zahraničních vztahů. Existují oficiální cesty, jak kancelář kontaktovat, ale takto na to nedokážu odpovědět,“ řekl.

Podotkl, že chyba se samozřejmě stát může. Nahrává tomu i skutečnost, že na Israngův příspěvek na Twitteru reagoval vedoucí protokolu a zahraničních vztahů z magistrátu Martin Churavý, který je na Tchaj-wanu také. „Je mi to líto, pane velvyslanče. Můj kolega se s vámi spojí co nejdříve,“ napsal.

Podle Hofmana to zjevně znamená, že někdo z úřadu si sám všiml snahy o komunikaci. „Proto to asi bereme do vlastních rukou,“ uzavřel. Redakce iDNES.cz kontaktovala s žádostí o vyjádření i německé velvyslanectví.

Česko má nyní vyšší tempo šíření nákazy koronavirem než okolní země. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek v pátek řekl, že Německo kvůli tomu uvažuje o vyřazení Česka ze seznamu bezpečných zemí. Tamní ministerstvo zahraničí vývoj pečlivě sleduje.

V Praze patří situace k nejvážnějším, od středy se proto rozšíří povinnost nosit roušky v obchodech a nákupních centrech. Také začne platit zákaz provozu barů a nočních klubů od půlnoci do šesti ráno. Od pondělí 14. září pak budou ochranné pomůcky nutné také ve společných prostorách škol s výjimkou tříd, oznámila v pátek pražská hygienička Zděnka Jágrová.