Hledá Benešová nového nejvyššího státního zástupce? Padají první jména

Premiér Andrej Babiš to popírá, tvrdí, že si Úřad vlády žádné životopisy nevyžádal. Redakce MF DNES však informaci získala z důvěryhodných zdrojů. A v kuloárech padají už i dvě konkrétní jména: Pavla Zemana by mohli vystřídat soudce Roman Kafka, nebo advokát Stanislav Mečl.



Scénář, který v justici nyní vyvolává nervozitu, počítá s tím, že by Zemana vláda neodvolala, což by nejspíš vyvolalo protesty ČSSD a koaliční krizi. Zato by Zeman, který je dnes vnímaný jako garant nezávislosti soustavy státního zastupitelství na politických vlivech, odešel dobrovolně na nějaký atraktivní post. A místo něho nastoupil nový muž.

Podle zdrojů MF DNES je favoritem Kafka, který v tuto chvíli dělá kroměřížského okresního soudce. Za sebou má ovšem podstatně zářivější kariéru státního zástupce. Mimo jiné dozoroval mediálně sledovanou kauzu metanol nebo případ tragické střelby v Uherském Brodě.

Za jeho výkon v kauze metanol se mu dostalo nejen kladného ztvárnění ve stejnojmenném filmu, ale také pochval z nejvyšších míst. Proti jeho nástupu na post nejvyššího státního zástupce by se tak v případě, že by Zeman odešel dobrovolně, těžko dalo protestovat.

V minulosti se ovšem spekulovalo o tom, že Kafkovo působení na olomouckém vrchním státním zastupitelství provázely neshody s jeho šéfem Ivo Ištvanem. A právě to by mohlo nahrávat prezidentu Miloši Zemanovi, který má na Ištvana spadeno. V rozhovoru pro MF DNES ho před časem kritizoval za zásah na antimonopolním úřadu.

Jeho šéf Petr Rafaj, kterého policie podezřívá z manipulace miliardového tendru na mýto, má naopak silnou podporu Hradu. Zeman ho odmítl odvolat. Vazby na Zemanovy sponzory má dle dřívějšího zjištění i politik ANO Jiří Švachula, který je policisty stíhaný a Rafajovi dělal poradce.



Samotný Kafka však neshody s Ištvanem vždy veřejně popíral. A nijak se mu nechce ani rozvíjet úvahy, že by teď mohl nahradit nejvyššího státního zástupce Zemana.

Zatím žádné nabídky

„Žádnou nabídku jsem v tomto smyslu nedostal. A není mi ani známo, že by nyní končil pan nejvyšší státní zástupce,“ tvrdí Kafka. „Prošel jsem si všemi stupni státního zastupitelství, nyní jsem soudcem a státní službu považuji v tomto smyslu za poslání a vykonávám ji tam, kde je třeba,“ dodává.

Roman Kafka (vlevo), či Stanislav Mečl? Dva možní adepti na post nejvyššího státního zástupce.

Opatrný je také druhý možný kandidát, bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl.



„Nabídku na post nejvyššího státního zástupce jsem nedostal a s nikým tedy ani nejednal. V současné době se věnuji rozvoji mé nedávno založené advokátní kanceláře a rád bych v tom pokračoval,“ řekl MF DNES. Nervozita v justici přesto dále panuje. Po nenadálém odchodu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který konec zdůvodnil pouze tím, že nechce být vystaven dalším mediálním spekulacím o svém odvolání, ji přiživila sama jeho nástupkyně Marie Benešová.

Jak překopat systém žalobců

Sotva ji prezident Zeman jmenoval do úřadu, začala plánovat, že by funkční období nejvyššího státního zástupce mohlo být omezeno na sedm let nebo že by ze soustavy čtyř stupňů státních zastupitelství – okresních, krajských, vrchních a nejvyššího – mohlo vrchní zmizet. To by ovšem vyžadovalo, aby Sněmovnou prošel nový zákon o státním zastupitelství. A to bude mít Benešová problém do konce svého funkčního období stihnout.

Premiér Babiš Benešové v reakci na její výroky veřejně vyčinil, ať se nejdřív v úřadu rozkouká a sto dní si dá mediální distanc. Jindy hovorná Benešová se tohoto doporučení minimálně včera držela.

„Nic takového není na stole a považuji to za spekulaci,“ reagovala jen na dotaz, zda by Zemana mohl nahradit někdo z dvojice Kafka nebo Mečl. Samotný Zeman pak nereagoval.



„Považuji to za spekulaci,“ říká k možnému odvolání Pavla Zemana ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

„Já nevím, proč se o tom mluví, je to samozřejmě nesmysl, žádné změny státních zástupců se nedějí,“ odmítal Babiš při jmenování Benešové spekulace o výměnách státních zástupců. Stejně tak ovšem označoval za lži i konec Kněžínka. A to ještě čtrnáct dnů předtím, než ho MF DNES sama Benešová potvrdila s tím, že je mezi kandidáty na jeho nástupkyni.



Obavy navíc podněcuje to, že jak právě Babiš, tak i prezident Zeman mají o co hrát.

Babiš čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo, a jak vše dopadne poté, co policie dokončila vyšetřování, je záležitostí právě státního zastupitelství, které se i kvůli výrokům Benešové ocitlo pod tlakem.

Hradu pak nejde jen o Rafaje, který dosud obviněn nebyl. Pražské vrchní státní zastupitelství například dokončuje vyšetřování stamilionové korupce v Lánech, ve které je stíhaný šéf tamní lesní správy Miloš Balák, jehož dosadil a odmítá odvolat hradní kancléř Vratislav Mynář.