Nový etický kodex státních zástupců: vyhýbat se darům a nepořádat výstavy

Mezi principy patří nezávislost, zákonnost, nestrannost, odbornost či důvěryhodnost. Právě poslední bod navíc upravuje také přijímání majetkových či nemajetkových darů.



„Státní zástupce nesmí přijmout majetkový či nemajetkový prospěch nebo výhodu v souvislosti s výkonem působnosti státního zastupitelství. Státní zástupce může přijmout dar v souvislosti s výkonem své funkce, dar protokolární nebo dar poskytnutý zaměstnavatelem, ale nikoliv takový, jehož přijetím by zpochybňoval svoji nestrannost, nezávislost a důvěryhodnost,“ píše se v dokumentu.

V bodu o důstojnosti a vystupování se například uvádí, že státní zástupce musí být při výkonu své funkce vhodně oblečen. Tedy tak, aby to odpovídalo vážnosti jeho postavení. Kodex také nabádá státní zástupce k případné spolupráci v zájmu spravedlnosti a ochraně veřejného zájmu.



„Obecně platí, že státní zástupce by měl být schopen řešit etické otázky výkonu funkce sám, ale současně by měl být schopen vyhledat radu a pomoc tam, kde se jedná o profesní či životní situaci obtížnější,“ doplňuje tuto část doprovodný komentář.

Ten také blíže specifikuje, jakým kontaktům by se měli státní zástupci spíše vyhýbat. Sám Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v roce 2017 odmítl na Hradě schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Jeho úřad tehdy dohlížel na vyšetřování kauzy Lesní správy Lány.

Podle komentáře by neměl justiční činitel pořádat výstavy či vernisáže ve spolupráci s podnikateli. To by totiž mohlo ohrozit jeho důvěru veřejnosti v jeho nestranný výkon. Státní zástupci jsou také vyzývání k tomu, aby důkladně zvažovali svá členství v různých spolcích a klubech.

Komentář doplňuje, že přestože je pro výkon státního zástupce potřebné vzdělání a odbornost, státní zástupci by se měli vyhnout takzvané „vzdělávací turistice“. „Vždy je třeba prioritně zajistit řádný chod státního zastupitelství,“ uvádí text.

Státní zástupci kodex vítají

“Unie státních zástupců vítá přijetí nového jednotného Etického kodexu státního zástupce, čímž státní zastupitelství splnilo další z protikorupčních opatření,“ uvedl tiskový mluvčí Unie stáních zástupců Ondřej Šťastný.

Jednotný etický kodex vznikl na základě doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy GRECO. Zeman se v pondělí setkal ve Štrasburku s tajemníkem GRECO Gianlucou Espositem a dohodu o etickém kodexu mu osobně předal.

V případě, že státní zástupce poruší kodex, může s ním být zahájeno kárné řízení. „V něm přichází v úvahu celá škála postihů – od důtky až po odvolání z funkce. Drobnější prohřešky mohou být řešeny neformálně,“ doplnil tiskový mluvčí NSZ Petr Malý.

V letech 2014-2018 rozhodl kárný senát Nejvyššího státního zastupitelství celkem o 51 kárných žalobách na státní zástupce. V 38 případech soud uznal státního zástupce vinným a byla jim uložena kárná opatření.