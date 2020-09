Lidé se bojí, kvůli rouškám hrají na city, říká šéfka sdružení nanovýrobců

O své práci Konečná často píše na sociálních sítích. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví také o budoucnosti nanovláken i podvodnících s rouškami.

V pondělí jste na svém Twitteru napsala: „Strach se vrací mezi lidi. Jak naložit s psychickým vydíráním od zákazníků? V březnu a dubnu nám chodily do mailů fotky nemocných dětí, manželů, maminek s žádostí o respirátory, slevy, zboží zdarma. Myslela jsem, že tuhle dobu máme za sebou. A pak přišel dnešek.“ Vydírají vás zákazníci?

Neřekla bych, že až vydírají.

Ve svém příspěvku píšete o psychickém vydírání. Jak byste tedy popsala současnou situaci?

Začínají nám znovu chodit e-maily, ve kterých nám lidé popisují své příběhy. Říkají, že jsou nemocní nebo mají nemocné příbuzné, a chtějí, abychom na to vzali ohled a jejich situaci řešili třeba slevou na naše roušky nebo zbožím zdarma.

To je samozřejmě pro naši zákaznickou podporu velmi vysilující, protože jsme všichni lidé a chtěli bychom se rozdat. Nicméně nemůžeme pomáhat jednotlivcům, my se můžeme maximálně spojit s nějakou organizací, které přispějeme. Je to jako kdyby lidé chtěli po lékárnách, aby rozdávaly respirátory zdarma.

Lucie Konečná @Endijka Strach se vrací mezi lidi. Jak naložit s psychickým vydíráním od zákazníkům? V březnu a dubnu nám chodili do mailů fotky nemocných dětí, manželů, maminek s žádostí o respirátory, slevy, zboží zdarma. Myslela jsem, že tuhle dobu máme za sebou. A pak přišel dnešek. oblíbit odpovědět

Reagujete na tyto zprávy?

Rozhodně to nenecháváme být, snažíme se vždy zákazníkovi vysvětlit, jaké jsou možnosti. Máme určité věrnostní slevy nebo slevy na první nákup. Snažíme se lidem vysvětlit, že nemůžeme zvýhodňovat jednotlivce.

Naznačila jste, že to není poprvé, co vám chodí takové žádosti o slevy. V první polovině letošního roku jste toto taky řešili?

To bylo tisíckrát horší. Od února do poloviny května nám lidé posílali e-maily s fotkami dětí, rodinných příslušníků. Lidé volali a plakali nám do telefonů. Nyní se to děje o dost méně. Tento týden jsme poprvé zaregistrovali, že lidé začínají být opravdu nervózní. Zatím však nejsme v takové situaci jako v první polovině letošního roku, kdy jsme ani neměli zboží.

Koronavirus je tady s námi více než půl roku. Čím si tu nervozitu lidí nyní vysvětlujete?

Myslím si, že je to rostoucím počtem nově nakažených a i tím, že opatření jsou mírná. Ti, kteří jsou vážně nemocní nebo mají vážně nemocné členy rodiny, se zkrátka více bojí.

„Lidé nás vzali útokem“

Už vás někdo obvinil z toho, že máte byznys založený na strachu lidí?

I takové zprávy nám přišly. Co si ovšem ostatní musí uvědomit je, že bychom se nikdy nepouštěli do toho, abychom cíleně strašili lidi a pak na jejich strachu vydělávali. Jsme také lidé, určitě tady nikdo z nás koronavirus nechce jen proto, aby nám prodej rostl. Ochranné pomůcky z nanovláken prodáváme roky a dříve se nic takového nedělo.

Co je nanoSPACE? NanoSPACE zastupuje většinu českých výrobců nanovlákenných roušek a respirátorů a je největším prodejcem certifikovaných nanovlákenných produktů v České republice. Sama společnost se zejména specializuje na lůžkoviny s nanovlákennou bariérou pro alergiky. Řadí se mezi přední světové výrobce ochranných protiroztočových a prachuvzdorných povlaků.

Přes léto zájem o nanoroušky vzrostl. Podle Asociace nanotechnologického průmyslu ČR to bylo až o 360 procent, více než milion kusů. Roste vám prodej stále i v září?

Ano, hodně. Na dva dny nám doslova zkolaboval systém tím, jak jsme byli zahlceni. Poptávka je opravdu enormní.

Některé produkty, které jsme měli naskladněné na měsíc, se vyprodaly prakticky za den. Od dnešního rána (ve středu, pozn. red.) nás lidé vzali útokem, který jsme naposledy zažili na konci ledna a na začátku února, obávám se, že budeme velmi brzy vyprodaní, alespoň co se týče nejžádanějšího zboží (ve středu 9. září 2020 se prodalo víc nanovlákenných roušek a nanovlákenných respirátorů než za březen a duben tohoto roku dohromady, pozn. red.)

V čem je tedy rozdíl mezi rouškou z nanovláken a klasickou textilní či jednorázovou rouškou?

Je tam několik rozdílů. Klasická chirurgická rouška je vyrobena z netkané textilie, která funguje na principu elektrostatického nabití. Když dýcháte přes tuto roušku, postupně vlhne a ztrácí své schopnosti. To se může stát za pár desítek minut. Takže takovou roušku můžete poměrně brzo vyhodit, protože už nebude fungovat.

Naproti tomu nanovlákenná rouška funguje na principu mechanické bariéry. Má velmi malé otvůrky, kterými neprostoupí ani viry, ani bakterie. Tím pádem i když zvlhne, tak stále funguje. Také je podstatné, že běžná rouška vás před virem nechrání, chrání okolí před vámi. Nanovlákenná rouška dokáže ochránit i vás.

Kolik stojí výroba nanovlákenné roušky?

Výrobní cena se liší dle toho, zda se jedná o nanoroušku vyrobenou na automatické lince či ručně šitou nanovlákennou roušku. Náklady jsou ale několikanásobně vyšší než na výrobu běžné roušky. Prodejní cena pro koncového zákazníka začíná na 25 korunách.

Pomohl podle vás koronavirus nanovlákna a věci z nanovláken více „proslavit“?

Určitě ano. Česká republika je ve světě známá tím, že jsme experti na nanovlákenné materiály. V Čechách se o tom dříve moc nemluvilo, osvěta přišla právě až s koronavirem. Lidé si uvědomují plusy nanovlákenných materiálů.



Podvodníci a „nano“ marketing

Podle České obchodní inspekce však je označení „nano“ pouhým marketingovým nástrojem pro zvýšení prodejů. ČOI také mluví o tom, že zákonná definice takového výrobku neexistuje. Čím si to vysvětlujete?

Česká obchodní inspekce řekla, že nemá metodiku na to, aby posuzovala, zda rouška je nanovlákenná, nebo není. My bychom rádi byli partnerem České obchodní inspekce, aby zvládla odhalovat podvodníky s nanorouškami, takže Asociace nanotechnologického průmyslu ČR se již spojila s akademickou sférou, aby inspekci dodala definice nanovlákenného materiálu. Zatím je to v této fázi. Doufáme, že se to brzy vyřeší.

Nanovlákna ovšem nevznikla včera. Nezaspala v tomhle podle vás Česká obchodní inspekce?

Myslím si, že nikdo nepředpokládal, že se budou muset řešit podvodníci s nanovlákennými rouškami. Do letošního února tady byznys s rouškami byl velmi malý, takže pro podvodníky to vůbec nebylo zajímavé.

Zeptám se jinak. Nepomohli tedy právě tito podvodníci situaci, a tedy tomu, že se nyní pracuje na vámi zmiňované metodice k nanovláknům?

Definice nanovlákenných materiálů už dávno existují, na vysokých školách se nanomateriály roky vyučují, to máte pravdu. Podvodníci určitě mohou pomoci k tomu, že Česká obchodní inspekce bude mít vhodnou metodiku na posuzování nanovlákenných produktů.

Jak je to tedy v Česku s podvodníky s rouškami, mohou lidé narazit na falešné nanoroušky v lékárnách?

Na podvodníky upozornila Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Jedna z českých firem podrobila testování jednu z nabízených roušek a žádná nanovlákna v ní nenašla. A právě takovou roušku prodávaly a stále prodávají některé české lékárny.

Stát poptává roušky, které nefungují

Šéf Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a spoluzakladatel nanoSPACE Jiří Kůs vytýkal vládě nákup roušek v Číně. Pokud by se na vás stát obrátil nyní, dokážete odhadnout, kolik kusů roušek byste mu byly schopni dodat?

Nyní doděláváme certifikaci. My jsme původně výrobci lůžkovin a během nouzového stavu jsme předělali výrobu, začali jsme vyrábět roušky. Státu jsme jich dodali asi 200 tisíc. Po nastartování výroby jsme schopni dodávat klidně i miliony roušek. To ostatní platí i pro další nanovlákenné firmy za nějaké období. Co ale vím, tak se roušky u českých výrobců nepoptávají. Tam hraje hlavní roli cena a nikoliv záchyt a funkčnost. Momentálně zkrátka stát poptává roušky, které nefungují.

Podle vás je špatně, pokud se stát orientuje pouze na cenu?

Myslím si, že by měl poptávat roušky, které fungují, které umí zachytit viry a bakterie. Ne roušky, které fungují pouze několik desítek minut a pouze jednosměrně.

Jaká je nyní budoucnost nanovláken?

My už teď vidíme, že velká. Ta budoucnost není třeba jen o ochranných pomůckách, ale i o filtraci vzduchu, vody nebo i o využití v medicíně či kosmetice. „Zvlákňovat“ se dá téměř cokoliv. Máme tady i kosmetické masky, které dokážou daleko lépe vyživit pleť, protože jsou z nanovláken. Existují také speciální náplasti, které urychlují hojení ran. Prodáváme i lůžkoviny z nanovláken, které jsou vhodné zejména pro alergiky.

Zdomácní podle vás kvůli koronaviru roušky v České republice?

Já v to doufám. Sami jsme měli v plánu udělat edukativní kampaň o chřipce teď na podzim. Myslím si, že v Česku umírá spousta lidí právě na takové klasické virózy, kterým by šlo zabránit, pokud by lidé nosili roušky. Věřím, že je budou v budoucnu nosit pravidelněji. Alespoň během podzimu či začátkem jara.