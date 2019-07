Tendr na vojenské radary je v pořádku, vojenská policie případ odložila

Nyní úřad čeká na zaslání konkrétní izraelské nabídky, řekl ČTK a Právu náměstek pověřený řízením sekce pro vyzbrojování ministerstva obrany Filip Říha.



Klátik ČT sdělil, že ohledně zakázky na MADR vydala Vojenská policie v polovině června rozhodnutí, kterým podezření odložila. „A to z důvodu, že ve věci nejde o podezření z trestného činu a není věc na místě vyřídit jinak,“ uvedl Klátik.

Šlechtová loni prohlásila, že ministerská inspekce zjistila u některých dosud neukončených tendrů závažná pochybení. Obrátila se proto na Vojenskou policii. Mezi podezřelými zakázkami byl právě i nákup radiolokátorů.

„Pokud pečlivá a kvalitní práce Vojenské policie neprokázala trestný čin, odložení trestního oznámení podaného útvarem inspekce ministra obrany na jaře 2018 je na místě,“ sdělila Šlechtová. Dodala, že podklady inspekce, které tehdy obdržela, byly v bezpečnostním režimu, nemůže proto uzavření případu více komentovat.



Metnar loni v prosinci výběrové řízení kvůli pochybnostem zrušil a vládě navrhl, aby radary koupila přímo od izraelské vlády. Smlouvu chtěl mít uzavřenu v létě.

„Přišel moment, kdy jsme splnili všechny vnitrolegislativní kontrolní kroky, takže jsme oficiálně oslovili izraelskou stranu, aby nám podali nabídku. Vyjednáváme s nimi, za jakých podmínek bude zachováno, co bylo domluveno v předešlém akvizičním procesu,“ řekl Říha k postupu v tendru. Nabídka z Izraele by měla přijít v nejbližší době. Zároveň ministerstvo jedná se znalcem, který by měl nabídku posoudit.

Říha poznamenal, že úřad dbá především na to, aby v procesu zadávání zakázky neudělal kvůli spěchu zbytečnou chybu. „Děláme vše pro to, aby to v létě bylo. Jestli se to prodlouží o dva tři týdny už neberu jako nic, co by bylo nějakým způsobem fatální,“ řekl Říha k podpisu smlouvy.

Podobně se vyjádřil i Metnar. „Na rychlost a efektivitu tlačíme, ale pro mě je samozřejmě s ohledem na ty historické konsekvence důležitější kvalita toho procesu,“ poznamenal. „Jsou to složité administrativní procesy a myslím si, že je potřeba být v tomto dostatečně obezřetný a tomu přizpůsobit i rychlost toho procesu,“ dodal.

Nákup radarů bude stát kolem 3,5 miliardy korun. Přes izraelskou vládu je české armádě dodá izraelský státní podnik Elta Systems. Jejich pořízení má několikaleté zpoždění. Armáda dlouhodobě upozorňuje na to, že dosud používané radary dávno překročily svou životnost a jsou na hranici funkčnosti.