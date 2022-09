Západ cenzuruje názory o vrozeném rozdílu mezi muži a ženami, říká politolog Tomský

Tvrdíte, že význam literatury se zmenšuje. Kde to nejvíc pozorujete?

Těch důvodů je víc, ale jako celoživotní nakladatel vidím, že krásná literatura ztratila prestiž, která upadla s klesajícím významem národního státu a vlivu střední vzdělané vrstvy. To se projevuje zejména v menších zemích, protože v těch velkých jsou knihy komerčně úspěšné díky velkému trhu. Říká se, že každý druhý absolvent angličtiny na Oxfordu chce napsat román! A můžou si na to myslet i proto, že knižní průmysl včetně nakladatelů z USA v Británii vydělává víc než banky v City of London nebo celý britský zbrojní průmysl. Tedy především díky tomu, že angličtina má po celém světě miliardu čtenářů. A to nepočítám Číňany a Evropany, kteří čtou anglicky taky.

Margaret Thatcherové chtěla být dobře informována o stavu opozice v komunistických zemích. Podobně jako její druh ve zbrani americký prezident Ronald Reagan.