KOMENTÁŘ: Konec jedné éry? Británie chystá největší oslavy v dějinách

V Británii vrcholí přípravy oslav 70 let Alžběty II. na trůnu. (13. května 2022) | foto: Profimedia.cz

V Británii vrcholí přípravy na oslav 70 let Alžběty II. na trůnu. Ona má však stále častěji zdravotní problémy, naposledy za ni v parlamentu musel zaskočit princ Charles. Chýlí se její éra ke konci? A co to udělá se samotnou monarchií? ptá se ve svém komentáři politolog Alexander Tomský.