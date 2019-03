Mykózu nehtů či kůže měl téměř každý druhý Čech, většina lidí ji léčí pozdě

Téměř polovina (43 procent) dotázaných Čechů trpěla minulé léto kožní a nehtovou mykózou či jejími příznaky. Více než polovina (56 procent) zasažených své problémy za mykózu neoznačila. A nemohla ji proto začít včas léčit.

Nejčastěji se pacienti setkali se svěděním a zčervenáním kůže (46 procent), odlupující se kůží a tvorbou šupin (37 procent), s puchýřky (21 procent) a změnou struktury nehtů (16 procent).



V saunách a bazénech Původcem mykóz jsou dermatofyty. Mezi jejich podpůrné faktory patří vlhké a teplé mikroklima v obuvi, nejčastěji se vyskytují na podlahách společných sprch, umýváren, hotelových kobercích a v saunách a v okolí bazénů. Mezi možné příznaky kožní a nehtové mykózy patří svědění, zčervenání, odlupování kůže a tvorba šupin, změna barvy a struktury nehtu, ztráta lesku nehtu či puchýřky a drobné vřídky.

„Začíná většinou v meziprstí u malíku, kde je větší tlak z obuvi. Kůže se tam více tře, vytvářejí se tam ragády, někdy eroze, puchýřky, olupování. Odtud se šíří na chodila a do meziprstí. Později i na nehty,“ popsala vedoucí centra pro dermatomykózy na 1. LF UK a VFN Ivana Kuklová.

Dotázaným Čechům trvalo průměrně 21 dní, než začali projevy řešit. Osmina (12 procent) respondentů však otálela s léčbou i několik let. „Dá se říct, že je to otázka jak těch nejmladších osob ve věku 18 až 26 let, tak i těch starších do 65,“ doplnila Jana Bryknarová z agentury Ipsos. Průzkum se v březnu až v srpnu 2018 dotazoval více než tří tisíc Čechů.



Pokračovat v léčbě i po vymizení příznaků

„Jedná se o zdravotní problém, který vyžaduje včasné řešení,“ uvedla Kuklová. Lidé by podle ní měli s léčbou začít už ve chvíli, kdy například objeví šupiny v meziprstí.

„Pokud zahájíme léčbu včas, můžeme se vyhnout podávání systémových antimykotik, která mohou v určitých případech představovat zátěž pro organismus pacienta,“ popsala Kuklová.



Důležité podle Kuklové také je, aby pacient nepřestával hned po vymizení příznaků. To přitom podle průzkumu udělaly přibližně tři čtvrtiny (72 procent) zasažených. „Léčba by měla pokračovat alespoň další dva týdny, aby bylo možné předejít jejímu návratu,“ dodala Kuklová.



Dermatomykózy mohou být podle Kuklové bránou vstupu pro bakterie. „Pak je také nebezpečí v tom, že se šíří po celém těle. Mohou být v obličeji či kolem očí,“ nastínila.