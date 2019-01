Pražský kocour „ujel“ na ženských hormonech, zajímají se o něj v Austrálii

Když do pražské veterinární ordinace přinesla vyděšená majitelka ročního kocoura bezsrstého plemene sphynx, měl extrémně zvětšené mléčné žlázy. K reakci došlo během dvou dnů. Tato vzácná podívaná ihned spustila sérii vyšetření, na jejímž konci výsledky krevních testů ukázaly hodnoty ženského hormonu estrogenu v těle kocoura vyšší než u mrouskající se kočky.

Zvíře ale nesežralo žádný lék. Žena, které kocour patřil, byla původně mužem a právě podstupovala změnu pohlaví. „Prsa“ tak kocourovi vyrostla proto, že od ní čtyři měsíce dostával pravidelné dávky estrogenu, který si ve formě spreje aplikovala na ruce. Nemyla si ale poté dlaně. Látku, která se měla vstřebávat kůží jen do jejího krevního oběhu, hlazením vstřebával i kocour. Doslova tak podstupoval změnu pohlaví s ní. „Neumím si ani představit, jak muselo být to zvíře zmatené,“ komentuje zpětně případ veterinářka Martina Načeradská, která ho řešila.

Nejdříve se pátralo po nádoru

Ke stanovení diagnózy ale nevedla jednoduchá cesta. Příčin zvětšení mléčných žláz u samců je víc. Může jít o tumor, tedy ztvrdnutí či otok tkáně způsobený nádorovým onemocněním, nebo nenádorové zduření vyvolané nějakým hormonem, ač u samců je poměrně vzácné. Načeradská nejdřív zjišťovala, je-li útvar zhoubný, či nikoli.

„Vpíchli jsme do něj tenkou jehličku a odebrali vzorek buněk. Jenže v tkáni se žádné nádorové buňky nenacházely,“ popisuje veterinářka, která následně udělala sonografické vyšetření nadledvinek, protože jejich tumory mohou produkovat i samičí hormony a mléčnou žlázu zvětšit. Ani tady nebyla žádná změna. Postupně se pak vyloučily i další příčiny, třeba nádor na varleti, který estrogen také produkuje, nebo to, jestli není zvíře hermafrodit. Mezitím už laboratoř zpracovávala odběr krve.

Veterinářka hledala například známky chudokrevnosti, poškození jater či ledvin. Navíc si nechala vyhodnotit i hladinu obou ženských hormonů. „Laboratoř potvrdila extrémní zvýšení hladiny estrogenu, a to tak vysoké, že se to báli sdělit. Byli přesvědčení, že to je chyba měření,“ říká Načeradská. „Výsledek ale definitivně potvrdil podezření na předávkování hormonálním přípravkem majitele.“ Ve své praxi se s takovým případem setkala poprvé.

Normální stav mléčných žláz kocoura bezsrstého plemene sphynx. Kocour a jeho zvětšené žlázy.

O jeho jedinečnosti svědčí i fakt, že o něj projevil zájem odborný časopis australského Centra pro veterinární vzdělávání univerzity v Sydney. Výjimečnost ale potvrzuje i Roman Vitásek z Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Ten ví o případech, které způsobil progesteron, nikoli však estrogen. „Reakce organismu byla přehnaná, ale je asi jednoznačné, že to dělaly estrogeny.“

Možnost, že by hormony pocházely od majitelky, měla dle svých slov veterinářka v hlavě už dřív, proto zjišťovala, jaké léky žena užívá. „Byla jsem překvapená seznamem, který vyjmenovala,“ říká Načeradská, jíž se žena poté svěřila, proč léky užívá.

Nakonec se ukázalo, že nechtěnou přeměnu pohlaví kocoura způsoboval lék Lenzetto. Ten se primárně používá k léčbě žen v přechodu a po něm nebo se podává pacientkám, kterým byly odstraněny vaječníky.

„Je to čistý ženský pohlavní hormon estrogen. Základní použití je u žen, které ať už přechodem, či operací ztratí svoje hormony, a aby jim neřídly kosti,“ vysvětluje primář gynekologie Nemocnice Na Homolce Petr Popelka. „I v příbalovém letáku je ale napsáno, že s léčenou kůží nesmí přijít do kontaktu dítě nebo domácí zvíře, protože taky dostává určitou dávku,“ upozorňuje lékař.

Příčina? I to, že byla bez srsti

Leták navíc zmiňuje, že míst, kam se sprej natíral, by se nikdo další neměl dotýkat až hodinu od aplikace.

„U domácího zvířete může dojít ke zvětšení mléčných žláz nebo otoku vaginy. U malých dětí se mohou objevit příznaky předčasného nástupu puberty,“ doplňuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

Ještě silnější účinek zajistilo to, že kocour je bezsrstým plemenem. „Z fotografií varlat, které nám majitelka ukázala, bylo i vidět, že před zahájením aplikace spreje měl velmi mladý kocour větší varlata než kocour dospělý,“ uzavírá veterinářka.

Léčba, která mléčné žlázy nakonec zklidnila, byla docela prostá. Žena změnila místo aplikace a začala si mýt ruce. Diagnóza tím byla potvrzena.