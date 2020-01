Nový rok přináší vyšší rodičovský příspěvek, e-neschopenku i větší důchody

1. E-neschopenky

Jednu z nejvýznamnějších změn příštího roku přinese už 1. leden, kdy začne platit elektronická neschopenka. Ta bude mít tři díly. První díl, vznik neschopnosti, pošle lékař elektronicky okresní správě sociálního zabezpečení. Současně vytiskne a ručně vyplní druhý díl, který si z ordinace odnese pacient a sloužit má pro záznamy kontrol, a to jak lékaře, tak případně pracovníků sociální péče. Třetím dílem se neschopenka elektronicky ukončí.

Projekt sklidil kritiku ze strany některých lékařů, kteří si například stěžují, že ji nebylo možné vyzkoušet (celý text k přečtení zde). Kritikům také vadí, že nový systém nejde v elektronizaci dál a stále trvá na dokladech v papírové formě.



„Lékaře jsem ubezpečila, že e-neschopenka, jak ukazuje momentální testování, je technicky velmi dobře připravená,“ uvedla ministryně.



2. Senioři si polepší

Nový rok také přinese vyšší penze pro všechny české důchodce. Valorizovat se budou všechny druhy důchodů, tedy nejen starobní, ale také invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Zvýšení proběhne automaticky.

Průměrný senior, pobírající 13 426 korun měsíčně, bude mít víc o 900 korun. Skutečné přilepšení však záleží na tom, jakou kdo má dosavadní penzi.

„Pro 90 procent důchodců se zvýšení bude pohybovat v rozmezí 668 až 1 137 korun. Valorizovaný důchod obdrží penzisté od lednové splátky důchodu,“ říká Kateřina Brodská z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.



Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Podle zákonných pravidel se důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Důchod měl podle těchto čísel v průměru růst o 749 korun, vláda ale prosadila novelu, že se průměrná penze zvedne ještě o 151 korun na 900 korun.

3. Minimální mzda se zvýší

V novém roce poroste i minimální mzda, zvýší se o 1250 korun na 14 600 korun (celý text čtěte zde). S minimální mzdou, za kterou pracuje asi 150 000 lidí, se zvedá i zaručená mzda. Ta představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce a týká se širšího okruhu zaměstnanců. Vyplácí se v osmi stupních. Od ledna by se měla zvednout z 13 350 až 26 700 korun na 14 600 až 29 200 korun.

Nejnižší hodinová mzda bude od ledna podle tabulek ministerstva práce a sociálních věcí činit minimálně 87,30 koruny. Nejvyšší zaručená, například pro špičkové vědce, 174,60 koruny. Finanční experti, lékaři, zubaři, lékárníci nebo experti na marketing či programátoři by měli od ledna vydělávat na hodinu minimálně 158,10 koruny, zaručenou měsíční mzdu tak budou mít ve výši 26 500 korun.



Minimální mzda se zvýšila naposledy letos v lednu. Činí 13 350 korun. Odbory pro příští rok požadovaly růst o 1650 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun.

4. Vyšší příspěvek pro rodiče

Od 1. ledna také vzroste základní rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. V případě vícerčat se rodičovská zvýší ze současných 330 000 korun na 450 tisíc korun (celý text k přečtení zde).

Na vyšší příspěvek dosáhnou jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku pobírat a nestihly si již vybrat 220 tisíc. Nárok na vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun bude tedy mít od ledna osmdesát procent rodin s dětmi do čtyř let.



Některé rodiny s dětmi do čtyř let věku ale na vyšší příspěvek nedosáhnou. Senátoři za opoziční KDU-ČSL proto chtějí zákon napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační.



5. Platy ve veřejném sektoru porostou

Přidáno dostanou od 1. ledna i zaměstnanci ve veřejné sféře, konkrétně o 1 500 korun měsíčně. Pracovníkům divadel, muzeí či knihoven i ostatních příspěvkových organizací by se pak měl od ledna zvednout výdělek nejméně o 1 830 až 3 180 korun podle jejich odbornosti a praxe. Nařízení počítá i s růstem tarifní části platů učitelů o osm procent a zbytkem přidávané sumy na jejich odměny.

O 1 500 korun by si měli přilepšit i lékaři. Doktor bez praxe s nejnižším lékařským vzděláním by měl mít nově bez příplatků a odměn jistých 33 420 korun. Naopak lékař s praxí nad 32 let a nejvyšší možnou odborností by měl mít základ 65 630 korun. U ostatních zdravotníků by se tarif měl pohybovat po navýšení od 13 420 korun do 53 010 korun.