Úspornější domy, vyšší důchody, další vlna EET. Co vše nám nachystal stát

1. Zdravotnictví

Od nového roku se léčebné konopí dostane k více pacientům. Nově ho bude v množství 30 gramů, výjimečně až 180 gramů, z devadesáti procent hradit pojišťovna.

Už by se také nemělo stávat, že pacient bere chybou lékaře dva různé léky, které jdou účinky proti sobě. Ošetřující lékaři a lékárníci, ale i zdravotničtí záchranáři budou mít podle vládní novely přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Nastavit sdílení si pacienti mohou od 1. prosince. Od června pak začne sdílení s lékaři a lékárníky.

Od roku 2020 se také sníží ochranný limit doplatků na léky na recept pro invalidní důchodce 3. stupně 500 korun stejně jako pro seniory nad 70 let. Dosud dostávali zpět až částku nad pět tisíc korun jako ostatní zdraví dospělí.



2. Sociální oblast

Od 1. ledna začne platit elektronická neschopenka. Bude mít tři díly. První díl, vznik neschopnosti, pošle lékař elektronicky okresní správě sociálního zabezpečení. Současně vytiskne a ručně vyplní druhý díl, který si z ordinace odnese pacient a sloužit má pro záznamy kontrol, a to jak lékaře, tak případně pracovníků sociální péče. Třetím dílem se neschopenka elektronicky ukončí.



Projekt sklidil kritiku ze strany některých lékařů, kteří si například stěžují, že ji nebylo možné vyzkoušet. Kritikům také vadí, že nový systém nejde v elektronizaci dál a stále trvá na dokladech v papírové formě.

Nový rok také přinese vyšší penze pro všechny české důchodce. Valorizovat se budou všechny druhy důchodů, tedy nejen starobní, ale také invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Zvýšení proběhne automaticky.

Průměrný senior, pobírající 13 426 korun měsíčně, bude mít víc o 900 korun. Skutečné přilepšení však záleží na tom, jakou kdo má dosavadní penzi.

V novém roce poroste i minimální mzda, zvýší se o 1 250 korun na 14 600 korun. S minimální mzdou, za kterou pracuje asi 150 000 lidí, se zvedá i zaručená mzda. Ta představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce a týká se širšího okruhu zaměstnanců. Vyplácí se v osmi stupních. Od ledna by se měla zvednout z 13 350 až 26 700 korun na 14 600 až 29 200 korun.

VIDEO: Domluvili jsme se na kompromisu, minimální mzda vzroste na 14 600 korun, řekl Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejnižší hodinová mzda bude od ledna podle tabulek ministerstva práce a sociálních věcí činit minimálně 87,30 koruny. Nejvyšší zaručená, například pro špičkové vědce, 174,60 koruny. Finanční experti, lékaři, zubaři, lékárníci nebo experti na marketing či programátoři by měli od ledna vydělávat na hodinu minimálně 158,10 koruny, zaručenou měsíční mzdu tak budou mít ve výši 26 500 korun.

Od 1. ledna také vzroste základní rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. V případě vícerčat se rodičovská zvýší ze současných 330 tisíc korun na 450 tisíc korun.

3. Doprava

Řidiči elektromobilů, hybridů a vodíkových vozidel, jejichž hodnota emisí CO 2 nepřekročí 50 gramů na kilometr, od ledna nemusí kupovat dálniční známku. „V souvislosti s touto novinkou je potřeba upozornit, že účinnost tohoto opatření je až od 1. ledna 2020,“ upozornil ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

„Řada řidičů je zvyklá, že dálniční známka platí 14 měsíců včetně prolongací v prosinci předchozího a ledna následujícího roku. V tomto případě tomu tak není a uvedených vozidel se změna týká skutečně až od roku 2020,“ dodal.

Od ledna příštího roku se rozšíří zákaz předjíždění pro kamiony nad 12 tun. Platit bude bez ohledu na situaci v provozu celkem na 145 kilometrech dálnic D1, D5, D8 a D11. Dosud se zákaz vztahoval jen na 29 kilometrů na D1 a D8.

Nově bude zákaz platit na dalších jedenácti úsecích. Na D1 budou značky na kilometrech 179,0 - 203,9 a 205,5 - 210,3 ve směru na Brno a na kilometrech 210,5 - 185,85 v opačném směru.

Na D5 bude zákaz na kilometrech 0,0 - 11,5 a 14,8 - 22,5 ve směru na Plzeň a v opačném směru na kilometrech 14,8 - 9,0 a 6,0 - 0,0. Na severočeské D8 bude zákaz ve dvou úsecích, a to od nultého kilometru k devátému ve směru z Prahy, a v opačném směru od šestého kilometru k nultému. Další dva úseky budou ještě na královéhradecké D11, a to od nultého do osmého kilometru v obou směrech.

Vedle těchto zákazů platí už od 1. prosince dočasný zákaz předjíždění pro kamiony na dalších 54 kilometrech D1 na Vysočině.

Po novém roce se rozšíří mýto o dalších 860 kilometrů silnic první třídy. Celkově tak mýto bude na 2 300 kilometrech dálnic a silnic. CzechToll na nových úsecích rozmístil jedenáct kontrolních bran. Do systému by měli přibýt zcela noví dopravci, kteří zpoplatněné úseky zatím nepoužívali. CzechToll však neočekává, že by měly nastat nějaké problémy.

Ministerstvo dopravy oznámilo, že systém jednotné jízdenky na železnici začne v příštím roce. Cestující budou moci na železnici využívat jednotnou jízdenku, i když pojedou vlaky různých dopravců. Nový systém má stát 254 milionů korun a povinně se ho musí zúčastnit dopravci, již čerpají peníze od státu.

Cestující od 1. ledna 2020 si už při jízdě po jižní Moravě osobním či spěšným vlakem Českých drah nebudou moci koupit jízdenku ČD, ale jen krajskou jízdenku. Výjimku budou mít zatím ještě lidé při cestě z jiných krajů, aby si nemuseli na jednu cestu kupovat více jízdenek.

Rok 2020 bude také posledním, kdy řidiči budou lepit na přední skla svých aut papírové dálniční kupony. Od roku 2021 je nahradí elektronické známky.



4. Školství

Školy čekají od 1. ledna největší změny ve financování regionálního školství. České školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém by měl zohlednit rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Mění se minimální průměrný počet žáků ve třídě v úplné škole, která má nejvýše 2 třídy v ročníku, z původních 17 žáků na 15 žáků.

Dále učitelé dostanou přidáno, a to o osm procent. Další dvě procenta se využije na odměny.

Naopak o čem stále není rozhodnuto je to, zda dnešní studenti třetích ročníků gymnázií a studenti druhých ročníků odborných škol budou povinně maturovat z matematiky, nebo ne.

5. Životní prostředí

Obce budou muset po Novém roce celoročně zajistit místa, kam budou občané odkládat jedlé oleje a tuky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tím chce zvýšit recyklaci odpadů a snížit riziko, že skončí v odpadních vodách. Doposud se třídily tuky a oleje dobrovolně. Nově obce buď musí přistavit speciální kontejnery, anebo se tento odpad bude sbírat ve sběrných dvorech.



Zásadní změny ve sběru i využití odpadů čekají ale Česko až od roku 2021, kdy by měly začít platit nové odpadové zákony.

Kromě lepší recyklace odpadů chce MŽP podpořit snahu o využití neropných zdrojů v ČR v různých odvětvích průmyslu - gumárenském, dřevařském nebo i v energetice. „Upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám (výroba biopaliv), nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP.

Kromě změn v třídění olejů začne po Novém roce platit i novela takzvané kalové vyhlášky. Ta má posunout změny v plnění mikrobiologických limitů při používání upravených kalů z čističek odpadních vod na zemědělské půdě o tři roky.

„To ale neznamená, že by se obce nebo vodohospodářské firmy neměly na plnění povinností připravovat. Pro hygienizaci kalů by do budoucna bylo vhodné využít zejména kompostárny, které mají dostatečnou kapacitu pro zpracování kalů z čističek odpadních vod,“ dodal Charvát.

6. Daně a EET

Jednou z nejvýznamnějších novinek v daních bude příští rok zvýšení spotřební daně u alkoholu a tabáku, což zřejmě povede k jejich zdražení. Například v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu by daň měla stoupnout z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnou v příštím roce zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

Dále daňový balíček schválený ke konci roku počítá také s vyšším zdaněním loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Loterijní společnost Sazka už se kvůli zvýšení sazby daně obrátila se stížností k Evropské komisi. Nově také budou podléhat 15procentní dani příjmy z hazardních her nad jeden milion Kč.

Od května by pak měla odstartovat třetí a čtvrtá vlna EET, do které se nově zapojí řemeslníci, daňoví poradci, lékaři a další profese, které přijímají platby v hotovosti a do této doby se na ně povinnost evidovat tržby nevztahovala.

7. Služby

Dodání tepla a chladu bude hned od ledna nově podléhat desetiprocentní sazbě DPH, dosud to bylo 15 procent.

Některé základní služby zdraží od začátku ledna Česká pošta. O tři koruny bude dražší poslání doporučených a cenných psaní nebo poštovní poukázky A a C. Cena obyčejného dopisu se v lednu nezmění, nicméně od února podnik zavádí dvourychlostní doručování, v jehož rámci doručení do druhého dne bude stát o sedm korun více.

Pokračuje rovněž vypínání televizního vysílání v dosavadním standardu DVB-T. Komerční stanice jako je Prima, Nova, Barrandov a další, přestanou v dosavadním standardu DVB-T vysílat ze Žižkova k 8. lednu. Jejich vysílání z Cukráku skončí 15. ledna. Už jen v DVB-T2 začnou šířit signál v lednu i další vysílače pro Středočeský kraj a také pro Královéhradecký a Ústecký kraj. V únoru budou následovat vysílače pro Plzeňský, Karlovarský a Liberecký kraj.

8. Zvířata a zemědělství

Od 1. ledna 2020 platí povinné čipování psů. Bez označení mikročipem nebude platné povinné očkování psa proti vzteklině. Štěňata musí být označena čipem nejpozději v šesti měsících věku. Tomu, kdo čip svému psovi nedá, hrozí pokuta od dvaceti do sto tisíc korun.

Pořizovací cena mikročipu se podle informací Státní veterinární správy pohybuje mezi 120 až 450 korunami a závisí na jeho typu. Další peníze majitelé psů platí veterinářům za samotné umístění čipu pod kůži zvířete a administrativní úkony.

Dobře rozměřit své pozemky musí nově zemědělci, pohromadě totiž od nového roku může být maximálně 30 hektarů řepky, pšenice nebo jiných plodin včetně zeleniny. Opatření ministerstvo zemědělství obhajuje hlavně bojem proti erozi půdy.

Omezení se zatím týká jen lánů ohrožených erozí, které tvoří kolem šedesáti procent tuzemské zemědělské půdy. Od roku 2021 by se ale pravidlo mělo rozšířit na všechny pozemky.

9. Bydlení

Od ledna se bude stavět podle přísnějších norem. Podle nařízení EU musí být rodinné domy energeticky šetrnější. Od 1. ledna 2020 budou nové podmínky platit pro nové budovy s plochou do 350 metrů čtverečních, to znamená především pro všechny rodinné domy. A bude nutná téměř nulová spotřeba energie.

Od ledna si obyvatelé mnoha měst připlatí za vodné a stočné. Například v Praze zaplatí za metr krychlový 81,82 koruny bez DPH, meziročně o 4,9 procenta více. Zákonodárci však „zařídili“, že zdražení nebude pro české domácnosti tak citelné. Od května se totiž nárůst díky snížení DPH z 15 na deset procent zmírní a někde cena i klesne.

Od roku 2020 budou také od daně z nemovitých věcí osvobozeny pozemky, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky. Jde tak například o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady.

10. Volby

Sílu politických stran letos otestují krajské a senátní volby. Na podzim budou největší událostí v domácí politice v roce 2020. Důležité budou zejména pro ČSSD, která má za sebou sérii volebních propadáků.

Výsledek krajských voleb, sestavování povolebních koalic, ale vlastně již předvolebních kandidátek ukáže, nakolik je reálné, že se opozičním demokratickým stranám podaří sestavit blok pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

V senátních volbách budou voliči vybírat své zástupce do třetiny Senátu, tedy ve 27 obvodech, například na Praze 1, Praze 5, v Brně, Plzni, Ostravě, Zlíně nebo Hradci Králové.

Právě ty letošní volby ovšem čekají menší změny. Ministerstvo vnitra v říjnu 2019 představilo nový zákon, který má přinést hned několik změn. Pokud zákon projde, mohl by poprvé začít platit právě v krajských volbách. V plném rozsahu by se měl zákon vztahovat na volby až v roce 2022.