S psaním neschopenek za jiné končíme, říkají praktičtí lékaři

Člověka, který si zlomí nohu, ošetří chirurg. I tak ale musí pacient pro neschopenku často k praktickému lékaři. To by se od příštího roku mělo změnit.

Praktičtí lékaři budou vystavovat neschopenky jen za pacienty, které sami ošetří. „Praktici často sloužili jako servis, kdo tu neschopenku vystavoval. Od prvního ledna už nebudeme více porušovat zákon a žádáme pacienty i naše kolegy, aby nás k tomu nenutili,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Zavedená praxe je totiž podle Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně v rozporu se zákonem. „Podle zákona by břemeno této administrativní zátěže v podobě vypsání a vedení neschopenky měl nést vždy ošetřující lékař, který o pacienta pečuje,“ dodal Šonka.



Podíl neschopenek, které vede praktický lékař za specialisty, je přitom podle Šonky 30 až 50 procent. „Kolegové specialisté to samozřejmě vědí – dost často slýcháme, že na to nemají tiskopisy nebo že to nikdy v životě nedělali,“ popsal Šonka.

Za minulý rok podle sdružení praktičtí lékaři vystavili 1,8 milionu neschopenek. Vypisováním dokladů za zubní lékaře, ortopedy, onkology nebo další specialisty strávili podle Šonky asi 90 000 hodin.



Pokuta až 10 000 korun

E-neschopenku zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) po několika odkladech od začátku příštího roku. Necelý měsíc před spuštěním má ale projekt podle praktických lékařů i další nedostatky. Původní idea bylo, že se bude tisknout jen minimum. Podle praktického lékaře Cyrila Muchy by však lékař měl nadále tisknout poměrně rozsáhlý dokument.



Přetrvávajícím problémem neschopenek, který se podle nich ani od ledna neřeší, je placení za jejich vystavování. „Je nutné si uvědomit, že je to práce pro jiný resort, pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Není to práce pro zdravotní systém, který nám práci hradí,“ dodal Mucha. Za nevyplňování elektronických neschopenek hrozí lékaři pokuta 10 000 korun. Lékaři ze Zlínska se je chystají na protest vyplňovat na novém papírovém formuláři.



Lékaři kritizují také to, že e-neschopenku nebylo možné vyzkoušet.