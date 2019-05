Prvomájový mítink KSČM narušil italský komunista, napadl demonstranta

Na srazu svolaném komunistickou stranou došlo k incidentu, který musela řešit policie. Na mladíka, který protestoval proti komunistům zaútočil starší muž.

Konflikt podle fotografa MF DNES Michala Šuly začal tím, že mladík propíchl balónek, který podporoval komunistickou stranu. To staršího muže rozzuřilo a uštědřil mladíkovi několik kopanců. Do konfliktu se zapojil také další muž. Policie potvrdila, že útočník mladíkovi nastříkal do obličeje pepřový sprej.



Mladík skončil v péči přítomných záchranářů.

„Ošetřili jsme ho na místě,“ řekla pro iDNES.cz tisková mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Útočícího muže okamžitě odvedla policie.

Podle informací z místa se jedná o italského komunistu.

„Muž se bránil za pokřiku smrt fašismu,“ popsal situaci na místě Šula, co se dělo, když policisté nakládali muže do služebního automobilu. Nakonec ho odvezli na služebnu na Žižkově.

„Zajistili jsme jednoho muže,“ řekla pro iDNES.cz tisková mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. S posledním mužem, který se měl potyčky zúčastnit si podle svědků poradil antikonfliktní tým.

Průběhy oslav narušil také incident během oficiální části akce. Když zúčastnění lidé společně zpívali Internacionálu, někomu se podařilo vypojit přívod energie a hudba přestal na několik minut hrát. Mezi stoupenci KSČM to vyvolalo pobouření.