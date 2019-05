Evropské volby budou zásadní, zdůraznil během májových oslav Hamáček

ČSSD si Svátek práce připomněla na dvoře Lidového domu v Praze, kde zároveň sídlí. Poslechnout si politické projevy, písně Václava Neckáře a kapely Bacily si přišlo několik desítek lidí.

Výzdobě dominovaly motivy kampaně strany do Evropských voleb, ve které lídři kandidátky udělují po vzoru fotbalových rozhodčích červenou kartu nekvalitním potravinám.

Hamáček uvedl, že oslavy 1. máje patří k sociální demokracii a dnes se rozšířily vzhledem k volbám i na evropskou tematiku.

„Snažily se ho ukrást různé strany a proudy, ale je to sociálnědemokratický svátek. Ale protože si připomínáme 15 let od vstupu do Evropské unie, tak tu evropskou linku nelze vynechat,“ dodal.

Volby do Evropského parlamentu podle něj mohou být přelomové. „Kandiduje celá řada stran, které nechtějí EU v současné podobě, ale z mého pohledu nenabízejí žádné smysluplné řešení. Pro mě je to boj o zachování současné podoby EU, pokračování procesu integrace či rozšiřování unie na Balkán,“ uvedl Hamáček.

Kandidáti si podle něj musí zbytek kampaně odpracovat mezi lidmi. „Chci je vyzvat, aby napnuli síly na pár zbývajících týdnů kampaně. Doufám, že ČSSD zaskóruje a bude ve volbách úspěšná,“ řekl.

ČSSD má na kampaň 11 milionů korun, Hamáček před týdnem řekl, že za úspěch by považoval zisk sedmi až 11 procent hlasů, což odpovídá ziskům sociálních demokratů v průzkumech.