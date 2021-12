Poslední cesta Miroslava Zikmunda. Na legendu vzpomínají cestovatelé i politici

„Je mi to moc líto. Pan Miroslav Zikmund měl samozřejmě můj obrovský respekt a obdiv a dožil se krásných 102 let, přesně, jak mu předpověděl sibiřský šaman. Děkujeme za všechno, pane Zikmunde,“ napsal na Twitteru premiér v demisi Andrej Babiš.

Na legendu na sociálních sítích vzpomněl například bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. „Miroslav Zikmund mě provázel celý život. Můj dědeček měl od dvojice Zikmund Hanzelka ve své knihovně všechny jejich publikace. Některé i podepsané. Dnes jsou v mé knihovně, určitě některou z nich o víkendu otevřu, kousek přečtu a zavzpomínám. Všem nám bude moc chybět,“ napsal poslanec na Twitteru.

Zikmundův význam vyzdvihl také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí pana Miroslava Zikmunda. Zlínský kraj v něm ztrácí jednu ze svých největších osobností, která oslovila a ovlivnila hned několik generací čtenářů i diváků. Dílo a odkaz pana Zikmunda díky tomu zůstávají nesmrtelné,“ uvedl hejtman.

Památku svými slovy uctil také poslanec Hayato Okamura nebo například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Upřímnou soustrast vyjádřily kromě stovek cestovatelových fanoušků také instituce, jako například ministerstvo kultury či ministerstvo dopravy.

„S velkým smutkem jsme přijali zprávu, že nás dnes navždy opustil slavný cestovatel Miroslav Zikmund. Spolu s J. Hanzelkou a stříbrnou Tatrou 87 projeli přes stovku zemí, např. jako první přejeli Núbijskou poušť autem. A svými cestami inspirovali mnoho lidí. Čest jeho památce!“ uvedl resort dopravy u snímku slavné cestovatelské dvojice.

Pietní místo s kondolenční knihou připravuje v budově radnice město Zlín. K dispozici bude od pátečního rána. „Bylo mi velkou ctí osobně poznat cestovatele s obrovským srdcem, pana Miroslava Zikmunda. Jeho odkaz zůstane s námi navždy. I ve svém vysokém věku se zajímal o aktuální dění. Jeho přítomnost vždy všechny nabila pozitivní energií, o to více mě zamrzela zpráva o jeho odchodu,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Legendární český cestovatel Miroslav Zikmund zemřel ve věku 102 let. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Cestovatelská legenda je spjata s jejím souputníkem Jiřím Hanzelkou. Celoživotní přátele neodloučilo ani 20 let nemilosti komunistického režimu, rozdělila je až Hanzelkova smrt v roce 2003.