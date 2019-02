Fenomén Zikmund. Cestovatel oslaví 100 let, připomene si ho celé Česko

Narozeniny slavil na mnoha exotických místech. Dvaačtyřicátiny v Indii u řeky Gangy u posvátných mužů, jindy to bylo na Sumatře, pak v Nairobi nebo na lodi z Indonésie do Japonska.

„Tehdy se mi od posádky dostalo Neptunova křtu. V den mých narozenin jsme pluli přes rovník, a protože mne se tato zkušenost dotkla poprvé, skončil jsem v lodním bazénu se slanou vodou,“ vzpomínal Miroslav Zikmund před několika lety.

Letošní stovku oslaví doma. Jeho obdivovatelé s ním ale, aspoň nepřímo, mohou slavit celý rok. Nejvíce pochopitelně ve Zlíně, který se pro Miroslava Zikmunda stal druhým domovem.

Po celé zemi bude od 14. února k dostání speciální arch poštovních známek. Česká pošta ho vydává u příležitosti Zikmundova jubilea, kromě jeho a Hanzelkova portrétu obsahuje také schematickou trasu jejich cest.

Už teď je v Muzeu jihovýchodní Moravy otevřená výstava uměleckých děl inspirovaná oběma legendárními cestovateli. Další netradiční projekt odstartuje za pár dnů.

„Ve spolupráci s radioamatérem Jiřím Králem z Ostravy aktivujeme radioamatérskou značku a na amatérských krátkovlnných pásmech se budou vysílat do celého světa informace o cestovatelích H+Z,“ vysvětlila Magdalena Preiningerová, která má v muzeu na starosti archiv H+Z.

Radioamatérské vysílání tím ale neskončí, protože výročí má letos i start druhé cesty. V dubnu se proto bude pod další značkou vysílat na originálním zařízení Jiřího Hanzelky přímo z Tatry 805, se kterou cestovatelé objeli Indonésii, Indii, Japonsko a asijskou část Sovětského svazu. Automobil bude stát na platformě Baťova institutu.

Zikmundovi se bude věnovat filmový i cestovatelský festival

Životnímu jubileu známého dobrodruha, jeho cestám, reportážím a knihám se bude věnovat i květnový mezinárodní dětský filmový festival, jehož tématem je Objevuj a poznávej (více čtěte v článku Zlínský filmový festival se zaměří na cestování, uctí Hanzelku a Zikmunda).

„Mezi hosty nebudou chybět významní cestovatelé, popularizátoři cestování a dobrodruzi. Pozvání do Zlína přijali například etnolog a cestovatel Mnislav Atapana Zelený, dobrodruh se žlutým trabantem Dan Přibáň nebo profesionální cestovatelka a novinářka Lucie Radová, která mimo jiné procestovala Jižní Ameriku v tuktuku,“ prozradila umělecká ředitelka přehlídky Markéta Pášmová.

V sekci cestování je připraveno na čtyřicet filmů včetně snímku Století Miroslava Zikmunda, který natočil Petr Horký a který vyšel také v knižní podobě.

„Film ukazuje tvář Miroslava Zikmunda, která do té doby známá nebyla. Co je to vlastně za chlapa. Pak se mi ozývali kamarádi psychologové a lékaři, kteří chtěli, abych natočil ještě film o tom, co je to za fenomén medicínský, psychologický, koučovací. Ale toto už jsou věci, které si z osobnosti Miroslava Zikmunda může každý vzít sám,“ prohlásil Horký.

S Miroslavem Náplavou už má připravený program letošního 23. ročníku festivalu Neznámá Země, který vznikl jako připomínka 50. výročí startu první cesty H+Z.

Poprvé v historii organizátoři vyhlásili soutěž o nejlepší cestovatelskou fotografii H+Z, nejlepší cestopis a cestovatelskou rozhlasovou reportáž. Festival se ve Zlíně uskuteční od 15. do 30. dubna.

„Fantastické sté narozeniny Miroslava Zikmunda samozřejmě v bohatém programu neopomeneme. Připravujeme například čtení z cestopisů H+Z a Zikmundova deníku a zavzpomínáme na společnou výpravu na Srí Lanku a Maledivy, kterou jsme s Miroslavem podnikli před devatenácti lety,“ poznamenal Náplava.