Arenberger radí na Twitteru s beďary a akné. Našlo se i pár seriózních dotazů

Krátké videoodpovědi uživatelům na Twitteru zavedl už exministr zdravotnictví Roman Prymula.



„Kdo je teď ministr zdravotnictví?“ ptal se na Twitteru ministra uživatel jménem egon. „Tak já vím, že se to dá strašně špatně sledovat, protože ty změny jsou rychlý, ale to jsem já,“ řekl v krátkém videu Arenberger a zamával do kamery.



„Nemít akné by vyřešilo tak 3838 mých problémů,“ postěžovala si ministrovi na Twitteru v dalším příspěvku uživatelka lucie team Jenis. „Až se vrátím zpátky na kliniku, tak se za mnou stavte a akné zmizí co by dup,“ odpověděl jí Arenberger, který vede soukromou kožní ordinaci.



Radu ohledně pleti dal ministr i další přispěvatelce. „Vždy když se mi objeví beďar, tak mám úzkost z toho, že se mi vrací akné,“ uvedla uživatelka pod přezdívkou vejce, psanou rusky. „Beďar se udělá každému a akné to asi nebude,“ utěšil ji ministr zdravotnictví.



Uživatel hendysovo doupe se zase Arenbergerovi svěřil s bolestí pravé ruky z používání mobilního telefonu. „Mohl by to být samozřejmě karpální tunel. Ale já mám stejný problém i s levou rukou, protože telefonuju takhle,“ odpověděl Arenberger a demonstroval pohyb zdvižené levé ruky ke svému levému uchu.

V odpovědi jiné uživatelce se zase ministr tahal za vlasy ve snaze dokázat, že tupé, neboli příčesek, nenosí.



Ministr odpověděl i na serióznější příspěvky

Lidé ministrovi psali i kvůli jeho nesrovnalostem s majetkovým přiznáním. „Ale zase je dobré, že když má ten Arenberger tolik majetku, tak už vůbec nebude chtít krást ne?“ napsal jeden z uživatelů ministrovi. „Já si myslím, že je to v pořádku. Ano tak to je. Ale já jsem nekradl, ani když jsem majetek neměl,“ reagoval Arenberger.

Lidé se ministra ptali i na seriózní otázky. „Dobrý den, kolik procent by bylo touto rychlostí naočkováno např. k poslednímu červenci, kdy se chystá ministr Arenberger omezit testy, které jsou dosud zdarma?“ ptá se ministra Pepa Daniel. „Ta rychlost je vysoká, a to jsme rádi, na druhou stranu já nechci dělat testy, které by nebyly zdarma. Pojišťovna je platit bude,“ odpovídá Arenberger.

Jiný z uživatelů chtěl po ministrovi potvrdit, že „očkovaný absolutně není nosičem viru“. „V medicíně nic neplatí stoprocentně, takže podepsat se to opravdu nedá,“ odvětil Arenberger.