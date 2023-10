Nejsem ochoten uzavřít deal s Babišem, míní Rakušan, proč se ho chce ANO zbavit

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jediný člověk stíhaný v korupční kauze Dozimetr, který měl něco společného s hnutím STAN, už není členem hnutí, uvedl Rakušan. Myslel tím bývalého náměstka pražského primátora a exstarostu městské části Praha-Lysolaje Petra Hlubučka.

Odmítl výtky politiků ANO, že může jako ministr vnitra zasahovat do vyšetřování korupční kauzy Dozimetr.

„Zaklekávání není součást mého politického DNA,“ prohlásil ministr vnitra.

Znovu se ohradil i proti tomu, že mu styky s organizovaným zločinem vytýká Babiš. „Člověk, který chtěl s Krejčířem ovládnou ČEPRO, by neměl mluvit o organizovaném zločinu,“ prohlásil šéf hnutí STAN.

Ve svém vystoupení mluvil také o tom, proč se podle něj hnutí ANO chce zbavit právě Rakušana.

„Nejsem ochoten uzavřít žádný deal s Babišem,“ nabídl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

„Vy jste byli v koalici, která čítala dvě strany, vlastně tři a v té koalici nebyly dobré vztahy. My máme pětikoaliční vládu, máme mnohem lepšího premiéra. Vrátil naší zemi na západ, kam patří, a naše spory řešíme věcně a řešíme je bez křiku. On nám nenadává, on nás nezostuzuje na svých tiskových konferencích,“ postavil Rakušan premiéra Petra Fialu do protikladu s jeho předchůdcem, šéfem ANO.