Politolog: Na Západě by Jurečka odstoupil, u nás ho strana podržela kvůli volbám

V úterý se lidovci na celostátním výboru KDU-ČSL postavili za Mariana Jurečku. Dalo se to předpokládat?

Dalo. Samozřejmě už vysílali některé signály, ať už někteří lidovci či koaliční partneři, že to až takový problém není, což bylo asi domluvené. Tady je potřeba vzít v potaz, že Jurečka není jen řadový ministr. Řadové ministry neměla vláda problém obměňovat, například vyměnili ministra pro životní prostředí či zemědělství.

Jurečka je však i předsedou strany, a toho už není tak jednoduché vyměnit. Museli by to řešit i s koaličními partnery. Zároveň se rozjíždí volební vlak, kdy je předseda strany u všeho. Řeší strategii či plány na volby, které budou v příštím roce. Budou muset také vyjednávat, s kým budou v koalici.

Tedy jeho případná rezignace, respektive výměna, by způsobila více komplikací pro vládu a samotnou koalici. U lidovců tedy převládl spíše pragmatismus, že se asi nestalo nic tak zásadního, aby kvůli tomu způsobili nějaké komplikace.

Jiná tolerance

Takže kdyby to byl řadový ministr, vyměnit by ho bylo snazší?

Ministři se vyměňují třeba v půlce období, a to je samozřejmě zdravé, protože třeba danému ministrovi dochází dech nebo je potřeba dát ministerstvu nový impuls. Takže pak k výměně dojde, ale přece jenom, když je ministrem zároveň předseda strany, je to komplikovanější.

Mluví se také o tom, že v západních zemích by politik odešel. Jak to vnímáte?

V západní demokracii by daný politik dávno odešel. Tady je trochu jiná tolerance, ať už ze strany politiků či vůbec u veřejnosti.

Může tato kauza straně ublížit u voličů?

Určitě. Samozřejmě jakékoliv kauzy, ať už je to korupce nebo lhaní, se mohou projevit nejenom na důvěře vůči němu, ale také ke straně. Lidovci se dlouhodobě v průzkumech pohybují okolo tří procent, takže budou muset spíše vyhodnocovat, aby jim to neublížilo v rámci koalice.

Pro ně bude klíčový vstup do Sněmovny, pokud se jim budou stále držet takto nízké preference. Teď jim tedy jde spíše o to, aby byli dobře vnímaní v koalici a vládě, aby měli partnery, se kterými mohou jít do voleb. To je asi to, co je může do Sněmovny zase dostat.

Výměna někdy vyjde a někdy ne

Bavili jsme se o voličích, ale nemůže celá záležitost způsobit i nějaké rozkoly ve straně?

Samozřejmě může. Například v koalici vidíme nějaké tendence u Pirátů. A tohle je samozřejmě něco, co se k tomu přičítá. Přeci jenom se to stalo na ministerstvu, na vládním úřadě.

Těžko však říci, zda by se u lidovců našel proti Jurečkovi vyzyvatel. Je to jedna z nejpočetnějších stran, mají opravdu značnou členskou základnu, na druhou stranu často v minulosti střídali předsedy, takže i tohle vyhodnocují.

Také je otázkou, zda by se jim to vyplatilo. Teď, jak jsem již zmiňoval, se rozjíždí volební vlak. Takže spíše se jim vyplatí, aby současný předseda zůstal a nějakým způsobem to dotáhl až do sněmovních voleb. Pokud by samozřejmě nebyly úspěšné, nedostali se třeba do Sněmovny nebo je koalice nechtěla, tak pak by možná Jurečka nějakou politickou odpovědnost přijal. Na to je ale ještě brzy.

Nepomohlo by naopak KDU-ČSL vyměnit Jurečku za novou tvář a vlastně trochu ukázat, že vyvodili nějaké důsledky?

Ta výměna někdy vyjde a někdy naopak ne. Lidovci až tolik risků v minulosti nedělali. Přeci jen, jedná se o jednu z nejstarších stran v Česku. V podstatě až když vypadli ze Sněmovny, tak udělali risk, kdy vsadili na Pavla Bělobrádka, který byl tehdy neokoukaný regionální politik. Musela by tedy přijít nějaká facka či výrazný impuls, aby k takové změně došlo.

Jednou mu to může koalice vytknout

Jak vnímáte Jurečkovo chovaní ve vztahu k voličům?

On se za to samozřejmě omluvil, což je v politice dobře. Celé to ale bylo úplně zbytečné. Prostě od začátku špatně komunikoval. Otázka je, co mu samozřejmě říkali poradci, nebo co mu neříkali.

Další věcí je, že mu to jednou může koalice vytknout, až se bude snažit prosadit nějaký stěžejní zákon. Je to komplikace pro něj jako osobnost a politika.

Jurečka se mlžením o svém vánočním večírku chová stejně, jako za co před lety kritizoval tehdejšího místopředsedu ČSSD Michala Haška. Po volbách v roce 2013 vyjela skupina sociálních demokratů tajně do Lán za Milošem Zemanem. Hašek o tom pak 11krát za sebou zalhal v ČT, kde schůzku popíral, a Jurečka na něm nenechával nit suchou. Co si o tom myslíte ve světle této kauzy?

To je u politiků vždycky. Kážou vodu, pijí víno. Obecně to je třeba u dodržování předvolebních slibů, že něco slíbí, ale to samozřejmě nedodrží. To je však úkol opozice a ostatních politických subjektů na tyhle věci upozorňovat a připomínat je před volbami.

Pokud tam není odpovědnost, že třeba politik odstoupí nebo že ho někdo odvolá, tak je to pak na voličích, aby vyhodnotili a nějakým způsobem vše promítli ve volebním výsledku, ať už konkrétního politika, anebo stranu jako takovou. Politici ale samozřejmě počítají s tím, že voliči mají dlouhodobě spíše krátkou paměť.

Neukazuje tato událost na celkovou špatnou komunikaci vlády? Přeci jen je za to dost kritizována. Ostatně ohledně večírku pak většina politiků mlčela a neodpovídala ani na novinářské dotazy...

To je jedna věc, za kterou se dlouhodobě vláda kritizuje, ať už ze strany opozice nebo občanské společnosti. Zmínil to i prezident Petr Pavel.

Druhá věc je, že ohledně Jurečky tam mohla být určitá koordinace na úrovni vládních špiček. Vyhodnotili to třeba tak, že to nemusí být až tak velká kauza a není to zásadní, aby se k tomu vyjadřovali. Nechtěli třeba přilévat olej do ohně. Tak nějak třeba doufali, že se to promlčí. Bohužel pro ně se to nestalo a musel se k tomu mimo jiné vyjadřovat i premiér Petr Fiala, případně další koaliční partneři.

Takže je spíše otázka, jestli to nebyl pokus o strategickou komunikaci z jejich strany, který samozřejmě v tomhle případě prostě nevyšel.

Jiný styl, než měl Babiš

Jurečku podržel i zmiňovaný premiér, kterému stačila omluva. Nemá tato vláda již dost přešlapů, kdy premiér buď dává žlutou kartu (ministru spravedlnosti Pavel Blažek) a teď stačí omluva... Neukazuje se vlastně i sám premiér ve špatném světle, když takto řeší problémy?

Fiala příliš nezasahuje do záležitostí koaličních partnerů. Zpravidla si řeší jenom věci v rámci ODS. Je otázkou, co by se muselo stát, aby to řešil. Zřejmě nějaká opravdu korupční kauza nebo něco, aby opravdu premiér do toho musel zasáhnout.

Obecně je ale Fialův přístup, zřejmě proto, aby udržel vládu stabilní, spíše takový, že nad spoustou věcí, řekněme, přimhouří obě oči. Je to zkrátka jeho styl.

Je to jiný přístup než Andreje Babiše, který nebyl tolerantní a ministry vyměňoval často. Na druhou stranu Babiš měl jenom dva koaliční partnery (ČSSD a tichou podporu komunistů, pozn. red.), Fiala má koalici pěti stran. I kdyby Piráti odešli, tak si pořád udrží většinu ve Sněmovně. Na druhou stranu přece jenom Piráti tam dodávají takovou větší jistotu při tom hlasování.

Samozřejmě je to náročné. Jde vlastně o nejvíce politických subjektů od revoluce, pokud se nepletu, co tady máme. Fiala si tento styl vlastně drží už od začátku volebního období a vypadá to, že jej udrží až do konce období a vláda dovládne.

Na druhou stranu mu můžeme přičíst určitou snahu o stabilitu a vlastně bude i umění, že tady pětikoaliční vláda dovládne do konce volební období. V minulosti se rozpadaly i méně početné vlády.