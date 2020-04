Protiteroristická mise speciálních jednotek v Africe se rozšíří o Niger

17:39 , aktualizováno 17:39

České speciální síly by se do bojů s islámskými teroristy v Mali a kolem hranic s Nigerem měly zapojit poté, co ministerstvo obrany dostalo zvací dopis nigerského prezidenta. O právním rámci působení českých důstojníků na velitelství operace v Čadu se jedná. Vyslání vojáků do akce bude ještě muset schválit parlament.