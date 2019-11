Češi budou velet unijní výcvikové misi v africkém Mali

„Připravujeme se na převzetí velení mise,“ potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).



V misi nyní slouží 600 vojáků z více než 20 zemí. Více českých vojáků podle jeho slov do mise nebude potřeba posílat. Dojde jen k reorganizaci. Do velitelského štábu by se mohlo zapojit také asi pět slovenských vojáků. O zapojení v současnosti jednají ministerstva obou zemí.

Situace v Mali Na severu v roce 2012 povstali místní Tuarégové a spolu s Araby požadovali na ústřední vládě ovládané černošským obyvatelstvem z jihu země nezávislost. Neklidu využili také islamisté napojení na Al-Káidu, proti nimž však v roce 2013 zasáhla Francie. Separatisté později s vládou v Bamaku uzavřeli mírovou dohodu, na jejíž dodržování dohlíží mírová mise OSN. Podle tamního ministerstva obrany se situace na severu Mali po podepsání dohody zklidnila, maliská vláda ale stále nemá nad severními provinciemi plnou kontrolu. Bezpečnostní situace se ale v posledních dvou letech mírně zhoršuje i na relativně klidném jihu a západu země včetně hlavního města. Teroristické útoky se nevyhýbají ani hlavnímu městu. Malijská armáda zatím stále není schopná sama čelit tlaku islamistů.

Misi povedou Češi půl roku a velitelem bude dosavadní ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák. Úkoly podle Metnara zůstanou stejné. Tedy pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Češi doposud chránili velitelství mise EU v hlavním městě Bamaku, doprovázeli VIP osoby a eskorty a podíleli se na výcviku malijských vojáků a ochraně výcvikové základny v nedalekém Koulikoru.

Kromě toho se ale také podílejí na dlouhodobých výjezdech na stovky kilometrů daleko. Takzvané kombinované vojensko-poradní týmy českých vojáků jsou při nich vysílány klidně na čtyři až osm týdnů ze základny do odlehlých končin země. Asi nejvzdálenější takové nasazení bylo ve městě Gao, přes 1 200 kilometrů severovýchodně od základny v Koulikoru. Týmy během této doby cvičí malijské vojáky přímo na místě, kde je malijská jednotka nasazena.

V neklidné zemi operuje řada islamistických teroristických skupin, z nichž nejvýznamnější jsou Ansar Dine, Boko Haram, Murábitún nebo Al-Káida v islámském Maghribu. V bývalé francouzské kolonii proto od roku 2013 působí kromě vojáků Evropské unie více než 10 tisíc členů mírových sil OSN z různých zemí.

Čeští vojáci se již v minulosti v Mali s ozbrojenci střetli. Například v roce 2016 při obraně hotelu v Bamaku, ve kterém mise EU sídlí. Za útokem stála skupina ozbrojenců, na hotel přímo zaútočil jeden muž vyzbrojený útočnou puškou a granáty. Češi útok odrazili a jednoho útočníka zneškodnili.

A v červnu 2017 zase dva týmy rychlé reakce českých vojáků zasahovaly proti teroristům, kteří se dostali do hotelového komplexu východně od hlavního města a zaútočili na hosty.