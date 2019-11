IS v Mali útočil na vojenskou základnu, mezi padesátkou mrtvých je i Francouz

Čtyřiadvacetiletý Pointeau byl podle dostupných informací loni od února do června na své první africké misi v Čadu, po které byl povýšen na desátníka. Do Mali dorazil v říjnu. K nastražení bomby se podle agentury AFP přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Nálož vybuchla v kraji Ménaka na severovýchodě africké země.

„Teroristé provedli v poledne překvapivý útok, při kterém zničili armádní vozidla,“ uvedla malijská armáda.

IS se přihlásil i k pátečnímu útoku na vojenskou základnu ve stejné oblasti, při kterém přišla o život padesátka místních vojáků. Šlo o jeden z nejvážnějších incidentů, jaký malijskou armádu za poslední roky zasáhl. Tu zasáhly útoky i na konci září. Tehdy si vyžádaly 38 obětí.

Vláda Mali z pátečního útoku viní tamním radikálním islamisty napojené na Islámský stát a Al-Káidu. Jejich baštou je sever země zasahující do Sahary, odkud podnikají útoky nejen v Mali, ale i v dalších zemích oblasti Sahelu, Nigeru či Burkiny Faso.

Sever Mali padnul do rukou islamistů už v roce 2012 při ozbrojeném pokusu o státní převrat. Jejich postup na jih se podařilo zastavit i díky přítomnosti francouzských vojáků a mise MINUSMA, v rámci které jsou v zemi také čeští vojáci.

I přes misi OSN, silnou francouzskou vojenskou přítomnost a vytvoření regionálního vojenského uskupení islamisté odolávají a loni podle údajů OSN podnikli 237 útoků. Celé oblasti země se nalézají mimo kontrolu vládních sil a jejich spojenců. Od roku 2015 se islamistické násilí šíří ze severu do mnohem lidnatějšího středu země, kde se mísí s konflikty mezi jednotlivými etniky a společenstvími.