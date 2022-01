Pojišťovnám se tenčí rezervy, stát ale změnu v proplácení testů nechystá

Od pondělí se musejí antigenním testem dvakrát za týden testovat všichni zaměstnanci, živnostníci či zástupci obchodních společností, kteří jsou v práci v kontaktu s jinými lidmi. A to bez ohledu na očkování proti covidu či prodělání nemoci.

Nemalou pozornost však přitahují ceny za antigenní testy, protože firmy za ně dávají různé částky. V případně zaměstnanců státní správy, pro které nakoupila testovací sady Správa státních hmotných rezerv, vyjde jeden antigenní test na necelých 17 korun.

Zhruba o týden dříve Správa uvedla, že uzavřela tendr na dodání 14 milionů kusů antigenních testů pro školy. Zakázku podle ní vyhrála stejná společnost, tedy Masanta. Cena za jeden antigenní test je 13,89 korun.

Antigenní sady, které si pro své zaměstnance nakupují soukromé firmy či živnostníci v lékárnách, jsou poněkud dražší. Na internetu se cena za jeden antigenní test pohybuje od zhruba kolem 50 korun a výše.

Rezervy pojišťoven se zkracují

V průměru šedesát korun stojí jeden kus z antigenní sady testů, které se podařilo zajistit firmám třeba v Moravskoslezském kraji. Například vedení Třineckých železáren zaplatí za antigenní testy na jeden den okolo čtyř set tisíc korun.

„Při testování sedmi tisíc zaměstnanců dvakrát týdně zaplatíme za testy přes osm set tisíc korun za týden. Ale předpokládáme, že náklady by měl pokrýt příspěvek zdravotních pojišťoven,“ přiblížila průběh testování v jedné z největších firem v regionu mluvčí Petra Jurásková Macková. Jen do konce ledna firma za testy zaplatí okolo dvou milionů korun.

Na ceny testů reagoval na Twitteru i ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. „Možná by dost pomohlo, kdyby zdravotní pojišťovny za antigenní test nehradily až 60 korun, ale reálnou tržní cenu, která není ani poloviční. Stejně tak by měly snížit úhradu za PCR test na 300 až 350 korun, jak dlouhodobě navrhuji. Skončilo by tím i údajné kšeftování se vzorky,“ zdůraznil Hajdúch, který je členem Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), který ustanovil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jeho příspěvek komentoval i bývalý poslanec a člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula následovně: „Dříve, nebo později k tomu musí dojít. Rezervy pojišťoven se zkracují,“ komentoval.

Pojišťovny tedy zaměstnavatelům proplatí za antigenní test maximálně 60 korun, ale i méně. „Pokud jej zaměstnavatel koupil levněji – například za 39 korun, tak dostane příspěvek pouze v této výši. Onen strop 60 korun byl stanoven usnesením vlády ze dne 24. 2. 2021 a následnými mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, která se týkají samotestování u zaměstnavatelů,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovna ČR Jan Mates.

Pojišťovny nemohou centrálně nakupovat testy

Redakce iDNES.cz oslovila rovněž zdravotní pojišťovny s dotazem, jak je to s proplácením antigenních testů pro firmy či s cenami za PCR testy.

Jediní, komu pojišťovny proplatí cenu v plné výši za provedené antigenní testy ze zdravotního pojištění jsou v pobytová zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení, kdy je za jeden test úhrada 201 korun. Pokud jde o PCR testy, tak za ně pojišťovny platí zhruba 614 korun a dalších 110 korun za odběr vzorku. Tedy 724 korun.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich však pro iDNES.cz upozornil, že pojišťovny absolutně nemohou centrálně nakupovat a distribuovat antigenní testy pro všechny zaměstnavatele. „Procesně ani legislativně to není možné,“ doplnil Friedrich.

Náklady na současné plošné testování je podle jeho slov v současné chvíli těžké odhadovat. „Orientačně předpokládáme, že za takto časově omezenou akci to bude 2 až 3 miliardy korun. Pokud, ale testování poběží déle a nebo zde bude i nadále možnost až 5x PCR testů hrazených pojišťovnou může to být i výrazně více,“ řekl Friedrich.

Ten také řekl, že celkově je již druhým rokem výrazný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zdravotní pojišťovny totiž čerpají ze svých rezerv. „Dříve, nebo později peníze dojdou. Jestli nyní pojišťovny zaplatí o nějaké další stovky milionů, nebo miliardy více tak systém hned nezkolabuje. Do konce letošního roku to zřejmě všichni zvládnou. Dále to však zhorší naši schopnost pokrýt náklady na zdravotní péči v dalších letech,“ varoval Friedrich ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

„Za dosud zpracované období od ledna do října 2021 VZP ČR eviduje 14 597 567 validně vykázaných antigenních testů na covid-19 a náklady na testování byly ve výši 4 381 071 449 korun,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Ta rovněž poukázala na náklady za PCR testy. „Za dosud zpracované období od ledna do října 2021 VZP ČR eviduje 3 064 166 validně vykázaných PCR testů na covid-19 a náklady na testování byly ve výši 2 589 166 947 korun,“ doplnila.

Čerpání příspěvku v rámci podpory provádění samoodběrových testů covid-19 Období Počet proplacených testů (příspěvků) Vyplacená částka v Kč 05/2021 2 201 773 131 760 484 06/2021 2 156 451 128 708 911 07/2021 1 797 975 106 245 044 08/2021 1 111 071 64 910 759 09/2021 30 930 1 805 140 Celkem 7 298 200 433 430 338 Zdroj: VZP

Akademičtí pracovníci už na podzim 2020 před první velkou vlnou epidemie upozorňovali, že na jejich pracovištích jsou další dostupné kapacity PCR testování. „Stačilo by vyjmout PCR testování ze seznamu zdravotních úkonů a nepožadovat, aby při odběrech a v laboratořích asistovali zdravotníci,“ řekl ve středu pro ČTK evoluční biolog Jaroslav Flégr.

U některých variantu viru neznáme

Tuto možnost navrhoval už při předchozích vlnách. Podle něj by se tím zvýšila kapacita během několika dní až desetinásobně. Ceny by se ze současných zhruba 800 korun mohly snížit ke 150 korunám. Navíc by se zdravotníci vázaní na odběry mohli uvolnit pro jinou práci. Podobně už podle něj bylo vyjmuto ze seznamu zdravotních úkonů i antigenní testování.

Problém je však citlivost antigenních testů. Varianta omikron podle posledních zpráv z laboratoří v Česku již převažuje, nicméně podle odborníků její příznaky nelze rozlišit od ostatních respiračních chorob.

„Nepozná to ani pacient ani lékař. U omikronu navíc tak často nedochází ke ztrátě chuti a čichu a kvůli tomu je rozlišení ještě složitější. Proto je u nemocných důležité PCR testování, ideálně s tzv. diskriminačním PCR testem, který určí variantu koronaviru a lékař podle ní může nastavit léčbu. Ne všechny testy se ale takto provádějí, a proto u některých pacientů variantu viru neznáme,“ řekl lékař Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Současné ceny jsou z roku 2020

Současná výše úhrad za testy vychází z cenového předpisu, který platí od začátku předloňského roku. „Dne 24. listopadu 2020 byl schválen Cenový předpis 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů,“ informovala ministerstvo zdravotnicí v době, kdy jej vedl ještě exministr Jan Blatný. Od té doby se však ceny nezměnily.

Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo zdravotnictví, zda nechystá změnu. Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob však pro iDNES.cz řekl, že je to zdlouhavý legislativní proces.

„Nyní máme maximální ceny pro samoplátce zastropované cenovým předpisem. Není ale možné, aby byla maximální cena pro samoplátce nižší než úhrada z veřejného zdravotního. Zároveň upozorňujeme, že snížení úhrad z všeobecného zdravotního pojištění, by se jednalo o změnu legislativy, kde legislativní proces novelizace vyhlášky zabere minimálně dva měsíce,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí resortu Jakob.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve středu uvedl, že systém testování na covid-19, který je nyní ve školách, firmách, zdravotnictví a sociálních zařízeních, bude platit do poloviny nebo do konce února.

Další případná opatření schválí vláda v době, kdy začne epidemie covidu způsobená variantou omikron klesat. Platit by mohla zhruba od března. V minulosti vláda uváděla, že režim testování ve firmách, který začal toto pondělí, by měl platit dva až tři týdny.