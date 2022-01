Povinné očkování rozděluje i soudce. Jeden se zastal vojáků, druhý armády

Městský soud ve svém předběžném opatření, které se týká dvou příslušníků posádky bojového vrtulníku, zakázal ministerstvu obrany, aby jim dávalo pokyn k očkování.

„Až do konečného rozhodnutí se tito dva konkrétní vojáci nemusejí nechat očkovat a ministerstvu obrany bylo zakázáno, aby jim k tomu dávalo pokyn,“ popsal advokát Zdeněk Koudelka, který vojáky zastupoval. Dodal, že v podobných případech zastupuje přibližně dalších 30 příslušníků armády.

Koudelka však zároveň poukázal na rozdílnost v rozhodování. Zatímco v pondělí jedno předběžné opatření soud vydal, v úterý jiný soudce naopak ne. „Jedno bylo vydáno v pondělí a potom stejný městský soud, ale jiný soudce, v úterý v případě jiného vojáka návrh na předběžné opatření zamítl. Takže teď tady máme dvě rozhodnutí a každé jiné,“ doplnil.

Právní zástupce uvedl, že podle něj je problém v samotné nezákonnosti vyhlášky. „Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje nařídit očkování v případě, že brání šíření epidemie. Řekl bych, že je obecně známou zkušeností, že toto očkování šíření covidu-19 nebrání, protože i očkovaný se může nakazit sám a i nakazit jiného,“ popsal.

Redakce iDNES.cz se obrátila s dotazy i na ministerstvo obrany. To je chtělo zaslat písemně, do vydání článku redakce odpovědi od resortu neobdržela.

Kdy o věci finálně Městský soud v Praze rozhodne není jisté. Podle Koudelky s rozhodnutím bude čekat na to, jak si s vyhláškou poradí Ústavní soud.

Očkování, co rozděluje Česko

Právě na ten se obrátila skupina senátorů. Chtějí zrušit část vládní vyhlášky. „Vyhláška o povinném očkování rozděluje už tak rozdělenou společnost,“ prohlásil začátkem ledna na tiskové konferenci v Senátu místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části vyhlášky o povinném očkování jich podepsalo čtrnáct. Proti povinné vakcinaci se vyjádřil také ombudsman Stanislav Křeček, na kterého se obrátilo dosud více než pět tisíc stěžovatelů.

Mnoho z nich pochází z dotčených skupin. Někteří z nich svůj nesouhlas dávají najevo při organizovaných protestech. Například část členů Integrovaného záchranného systému uspořádala v minulém týdnu demonstraci.

Povinnost očkování proti covidu od letošního března pro lidi nad 60 let i pro zaměstnance některých profesí, se rozhodla do vyhlášky, která se týká povinného očkování i proti dalším nemocem, přidat bývalá vláda Andreje Babiše. A to těsně před tím, než ji nahradila nová vláda.

Povinná vakcinace se týká například zaměstnanců ve zdravotnických či sociálních službách, zaměstnanců krajských hygienických stanic, lidí pracujících v bezpečnostním sboru, u obecní policie, dobrovolných i profesionálních hasičů, vojáků i lidí v aktivní záloze, případně příslušníků zpravodajské služby.

O vyhlášce týkající se povinného očkování proti covidu-19 jedná ve středu nová vláda Petra Fialy. Kabinet Spolu Pirátů se STAN chce upravit i vyhlášku. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek avizoval úpravu vyhlášky již od nástupu vlády, vyřadit z ní chce přinejmenším plošné očkování podle věku.