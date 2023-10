Penicilin je, jiné léky stále chybí. Válkův náměstek jednal s lékárníky a experty

Pracovní skupina resortu pro dostupnost léčivých přípravků jednala o možných krocích ve čtvrtek dopoledne. Jsou v ní mimo jiné náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, prezident České lékárnické komory Aleš Krebs, předseda Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP a přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Motol Milan Trojánek, praktická lékařka pro děti a dorost Miroslava Kuglerová.

„Kromě výjimečných dodávek, které byly, přecházíme do režimu, kdy budou přicházet běžně registrované léky,“ uvedl Dvořáček. Běžně registrované léky by podle něj měly být dostupné ve všech lékárnách.

Situace se zlepšila hlavně u tabletových přípravků. Penicilin ve formě suspenze může dál chybět, chystá se dodávka ze Španělska a Švédska, uvedl Dvořáček. Podle lékařů se suspenze neboli sirupy s penicilinem používají pro malé děti, které nejsou schopné užívat tablety.

Dodávky jsou podle Dvořáčka dostatečné, může ale dojít k lokální nedostupnosti. To potvrdil také Krebs. „V tabletových formách nezaznamenáváme zásadní problém, některá antibiotika ale kvůli nerovnoměrné distribuci mohou v některých lékárnách chybět,“ uvedl. Množství přípravků, které do Česka dorazí v následujících týdnech ale podle nich pokryje spotřebu.

Dvořáček znovu zopakoval, že situaci by mohla výrazně zlepšit novela o léčivech. Ta by měla zjednodušit přehlednost dostupných léků v lékárnách. Zároveň by změnila dodávky léčiv do jednotlivých lékáren, distributoři by podle ní měli léky rozvážet rovnoměrně mezi všechny lékárny. Ministerstvo doufá, že by novela mohla začít platit od 1. ledna příštího roku.

V ČR v posledních týdnech přibývá onemocnění dýchacích cest. „Dominují virová onemocnění, která ve většině případů antibiotiky léčit potřeba není,“ řekla novinářům praktická lékařka pro děti a dorost Miroslava Kuglerová. Podle ní ale některé nemoci mohou mít bakteriální komplikace - a spála či angína, na kterou se antibiotika také předepisují, se šíří celoročně.

Česko se s nedostatkem léků potýká dlouhodobě. Kromě tabletového a sirupového penicilinu chybí také sirupy pro děti, inzulin či endiaron. Podle Válka jde o celosvětový problém.

Ministr minulý týden uvedl, že do konce listopadu bude v Česku 360 tisíc balení penicilinu. Vláda navíc schválila stanovení podmínek úhrady dalších antibiotik neregistrovaných v Česku. Distributor lék obsahující doxcyklin doveze z Irska. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob doplnil, že půjde o desítky tisíc balení.

Řešením by mohla být také výroba penicilinu přímo v Česku. Válek v září uvedl, že jedná s držiteli licence na léky. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat, že během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ uvedl.