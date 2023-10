Penicilin je a bude. Rovnoměrnou distribuci zajistí zákon, řekl Válek

Česko se s nedostatkem léků potýká dlouhodobě. Kromě tabletového penicilinu chybí také sirupy pro děti, inzulin či endiaron. Podle Válka jde o celosvětový problém.

„200 tisíc tabletového penicilinu už dorazilo a do konce listopadu přijde minimálně 360 balení penicilinu,“ nastínil ministr zdravotnictví Válek. „Problém je u distributorů, v některých okresích mají zásobu penicilinu na 150 dnů, ale jinde ta zásoba není ani na týden,“ přiznal. Podle Válka by měl situaci zklidnit připravovaný zákon o léčivech.

„Ten zákon je nekompetentní a nedostatečný zmetek. Připravoval se rok a pak udělali změnu, která je o polovinu delší než ten zákon samotný, to tady ještě nebylo,“ zkritizoval připravovaný zákon o léčivech stínový ministr zdravotnictví. Dodal, že zákon nic neřeší a není dobře připravený.

Pro lékárníky zůstává penicilin obtížně dostupný, dostávají ho dál pouze na příděl, stejně jako nižší stovky jiných nedostatkových léčiv. Ministr Válek navrhuje, aby Evropa zavedla centrální nákupy léků. „Evropa jako celek je silná ekonomická jednota, pokud udělá Evropa centrální nákupy, bude to garance toho, že každý člověk potřebný lék dostane a jeho doplatek bude přijatelný,“ uvedl Válek.

Pokud bude každá země nakupovat sama za sebe, bude se tu podle Válka stále vést konkurenční boj o léky mezi jednotlivými evropskými zeměmi.

„Penicilinu je dostatek a bude dostatek, až se zákon schválí, tak budu moci dokázat to, aby byl penicilin dostupný v každé lékárně“ sdělil Válek.

Řešením zoufalého nedostatku léků je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka přesun výroby do Česka. „My usilovně pracujeme na tom, aby se penicilin vyráběl přímo v České republice a tím zajistil, dostatečné množství léčiv pro české pacienty,“ řekl Válek.

Odměňováni musí být hlavně ti, kteří více pracují, tvrdí Válek

V pátek se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sešli se zástupci lékařů. Ministři na jednání předložili soubor celkem šesti opatření. Kromě nárůstu odměňování zdravotnického personálu, snížení přesčasů a umožnění 24 hodinové směny jde také o povinnost volna před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni.

Nově by se také měl zavést třísměnný nebo nepřetržitý pracovní režim v přímo řízených nemocnicích s urgentními příjmy, tím by mělo dojít ke zkrácení pracovního měsíce o 10 hodin. Posledním opatřením je zřízení koordinátora pro vzdělávání v přímo řízených nemocnicích.

Nemocnice také podle Válka dostanou 6,8 miliard korun z úhradové vyhlášky na zvýšení odměňování zdravotníků. „Pevně věřím, že toto a další připravované změny jsou dostatečným důvodem, aby lékaři zvážili své výpovědi,“ řekl Válek.

„Řekněte tady v tomto pořadu, že těch 6,8 miliard se rozpočte a projeví se to všem zdravotníkům na platech. Já vám říkám, že to tak nebude,“ vyzval v diskuzi stínový ministr zdravotnictví hnutí ANO Kamal Farhan.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima „Platy nemohou být stejné, to bychom se dostali do velmi plošného sypání, které se tady opakovaně dělo a nevede k řešení problémů zdravotnictví,“ uvedl @vlvalek v Partii. https://t.co/QO7wXI7Pqh oblíbit odpovědět

„Těch 6,8 miliardy dostanou zdravotníci, ale jsou dva typy zařízení, v některých nemocnicích jsou zdravotníci 24 hodin denně, tam dojde k vyššímu nárůstu platů než třeba u jednodenní chirurgie, kam ráno lékař přijde a odpoledne jde domů,“ přiblížil Válek. Podle něj musí být odměňováni více ti, kteří prokazují vyšší pracovní nasazení.

Někteří lékaři chtějí od prosince v rámci protestu vypovědět přesčasovou práci. To by mohlo vést k omezení plánované péče. „Já věřím, že se s odbory a se sekcí mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) dohodneme aby v prosinci péče ohrožena nebyla,“ uvedl Válek.

„Myslím, že toto by se mělo řešit pravidelně, na týdenní bázi. Já také doufám že dojde k nějaké shodě mezi exekutivou a Českou lékařskou komorou, protože jinak by opravdu mohlo dojít k omezení péče, víkendovému provozu a to opravdu nikdo nechceme,“ sdělil poslanec Farhan.

Žádnou esemesku jsem neobdržel, uvedl Válek ke kauze IKEM

Vyděračská kauza kolem pražské elitní nemocnice IKEM, do které jsou zapojeni manažeři a špičkoví lékaři už téměř dva týdny hýbe českým zdravotnictvím.

V konverzaci mezi kardiochirurgem Pirkem a šéfem Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivanem Netukou se právě Netuka nevybíravě vyjadřuje o ministru Válkovi. Bývalý náměstek pražské nemocnice IKEM Jan Malý pak tuto „ukradenou“ konverzaci Válkovi údajně anonymně přeposlal.

„Já jsem žádnou esemesku neobdržel,“ uvedl Válek. „Pokud dostanu nějakou vulgární esemesku, nezajímá mě kdo je její autor a okamžitě ji smažu,“přiznal vzápětí.

„Dodnes nemám od GIBSu žádnou informaci o tom, co se v kauze IKEM děje, informace mám pouze z médií,“ přiznal ministr zdravotnictví.