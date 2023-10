Digitalizace justice stojí na místě. Státní rozpočet to může stát 1,5 miliardy

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) je jedním z resortů, který čerpá stovky milionů korun na digitalizaci z evropských grantů pro obnovu a odolnost (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy. Předmětem projektu je podle MSp celková elektronizace justice (eJustice). Jde například o vývoj a implementaci elektronického insolvenčního rejstříku (eISIR), plně elektronického spisu (eSPIS) a dalších souvisejících systémů.

Resort přitom podle NKÚ již v letech 2016-2021 utratil za elektronizaci 331,5 milionů korun. Z toho 247 milionů padlo na pořízení videokonferenčních prostředků a nahrávacích zařízení do soudních síní.

Dokončení elektronizace téměř vyloučeno

Národní kontrolní úřad však ve své zprávě uvádí, že resort klíčové informační systémy nedokončil nebo s jejich realizací v podstatě nezačal. Úspěšné dokončení elektronizace justice je tedy téměř vyloučeno. Úřad proto vyhodnotil plnění strategie eJustice včetně jejího řízení jako neefektivní. Resort podle něj digitalizaci nezvládá a stojí na místě.

Největším problémem je pak podle výsledků kontroly NKÚ projekt elektronického insolvenčního rejstříku eISIR. Ten pro MSp vyvíjí společnost IBM. Ze smlouvy MSp s IBM, kterou má redakce iDNES.cz, k dispozici, je však patrné, že naprostou většinu systému vyvíjí subdodavatelé. Zásadní jsou problémy s termíny dodání projektu eISIR od IBM, které ministerstvo opakovaně prodlužovalo, ale bez většího hmatatelného výsledku.

Původně mělo MSp finální termín na spuštění sytému do ostrého provozu v září 2023, aby do konce roku 2023 mohlo zažádat o proplacení evropských grantů. „Pokud se MSp nepodaří tento projekt dokončit nejpozději v prosinci letošního roku, nebude proplacena evropská dotace ve výši téměř 178 milionů korun. Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje projektu ve výši téměř 220 mil. Kč hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit,“ stojí ve zprávě NKÚ.

„Náklady na projekt činí cca 240 milionů korun, přičemž financování je zajištěno z fondu IROP a částečně ze státního rozpočtu. Konečný termín implementace je stanoven na konec roku 2023, následné uvedení do rutinního provozu pak bude probíhat až do poloviny roku 2024,“ uvedl pro iDNES.cz Vladimír Řepka, tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti. Podle harmonogramu projektu společnosti IBM, který má redakce k dispozici, je ale zřetelné, že dokončení systému do konce letošního roku není reálné.

Nové výběrové řízení na dodavatele IT služeb

Ministerstvo spravedlnosti aktuálně také pracuje na vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele IT služeb pro další agendové platformy v rámci digitalizace justice. Na základě veřejné zakázky chce MSp uzavřít rámcovou dohodu s více dodavateli, kteří pro resort budou služby dodávat. Resort již v polovině července letošního roku učinil první předběžnou tržní konzultaci s případnými dodavateli.

Mezi dodavateli zasmluvněnými v rámcové smlouvě mají být následně na jednotlivé zakázky uskutečňovány minitendry a předběžné tržní konzultace, které budou detailnějšího rázu.

Dodavatelé mají pro MSp dodat především systém eSPIS, který je naprosto nezbytný pro celkovou elektronizaci justice. MSp systém eSPIS vyčlenilo z agendového IS insolvenčního rejstříku a zahrnulo ho do centra justice jako jeho nejvýznamnější složku.

Nově tak má být eSPIS robustním modulárním systémem spisové služby pro celou justici a samostatnou aplikací propojenou s agendovým IS insolvenčního rejstříku, resp. jinými agendovými IS a ostatními prvky centra justice. MSp Plánuje za systém utratit 1,2 miliardy korun. Pokud však MSp systém nedokončí do 30. 6. 2025, přijde o evropské peníze z programu Národního plánu obnovy.

Obsáhlost rámcové dohody a její pravděpodobné nerealizovaní navíc může vést k tomu, že se nezačne s žádným z plánovaných projektů a není tedy ani reálné jejich dokončení. Na dotaz redakce, zda MSP předpokládá, že i systém eSPIS bude vyvíjen na platformě IBM mluvčí MSp uvedl, že tento systém je dílčí částí v projektu eISIR a od počátku je vyvíjen s přihlédnutím k nutnosti integrace s modulem eISIR.

Ačkoli vývoj eSPISu ještě ani nezačal, MSp přesto předpokládá, že bude dokončen včas. „eSpis je součástí projektu „Vývoj a implementace eISIR a společných částí“, který má být podle aktuálního harmonogramu ukončen ve 2. čtvrtletí roku 2024,“ sdělil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

S ohledem skutečnost, že je společnost IBM ve výrazném zpoždění se systémem eISIR tak hrozí, že by se podobný scénář mohl opakovat také u systému eSPIS. Pokud navíc bude MSp trvat na vývoji i dalších systémů elektronizace justice, tedy i systému eSPIS, na platformě IBM jako v případě systému eISIR, hrozí riziko vzniku tzv. Vendorlocku. K systému eSPIS navíc v současné době chybí i schválení Odboru hlavního architekta eGovernmentu (OHA).