Piráti? Cítím pokrytectví. Gregorové nejde o spravedlnost, říká ministr Blažek

„Odjakživa byly (v ODS) hlasy, které byly pro manželství gayů a leseb. Hlasování máme individuální, nebude žádný stranický pokyn,“ popisuje Blažek s tím, že návrh zákona projde přinejmenším takzvaným prvním čtením, aby se jím zabývala dále Sněmovna. „Myslím, že možná víc než sto poslanců si přeje, aby se to projednávalo dál. Takže se to nedá donekonečna brzdit a bránit tomu, aby se to projednávalo,“ vysvětluje ministr Blažek.

A také při hlasování o kontroverzní Istanbulské úmluvě se mohou její zastánci spolehnout na hlasy některých „konzervativců“. „Z debat na klubu si myslím, že pár hlasů z ODS bude pro Istanbulskou úmluvu. Nebude to tak, že všech 34 poslanců bude proti, to už je jisté teď,“ potvrzuje Blažek.

Máte ze sebe někdy pocit, že ohrožujete důvěru ve spravedlnost, právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády?

Slovo důvěra je emotivního charakteru, takže se každému ministrovi může stát, že důvěru nevzbuzuje. Závisí na vnějším obrazu, jaký při výkonu funkce má. Já ten pocit nemám, protože vím, co dělám. Ale naprosto chápu, že to někdo může vidět jinak. Záleží na úhlu pohledu.