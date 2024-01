Digitální insolvenční rejstřík není kompletní. Rozpočet může přijít o peníze

Podle pravidel Národního plánu obnovy je ale pro čerpání finančních prostředků podmínkou úplné dokončení systému a spuštění ostrého provozu. Kvůli zpoždění tak může resort přijít o stovky milionů korun. Redakce se společnosti IBM opakovaně dotazovala na to, proč dodání digitálního rejstříku vázne, ta však na emaily ani SMS zprávy nereagovala.

V prosinci loňského roku potom mluvčí justice Vladimír Řepka pro iDNES.cz uvedl, že ze strany MSp došlo k „akceptaci fází T3 a T4 a v roce 2023 tak budou splněny podmínky čerpání peněžních prostředků EU.“ Právě termín akceptace naznačuje, že systém není plně funkční a resort od IBM převzal nedokončený rejstřík. To může být ve výsledku představovat problém pro čerpání evropských prostředků.

Ani soudy netuší, kdy bude systém fungovat. Ještě nezačalo ani testování. Tiskový mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig uvedl, že krajské soudy jsou o projektu průběžně informovány. Provoz systému ale podle něj zahájen není, a to ani zkušební.

„Zapojení našeho soudu do pilotního provozu tohoto systému a jeho testování proběhne až v prvním pololetí roku 2024. Pokud jde o ostrý provoz, podrobný harmonogram jeho spouštění zatím k dispozici nemáme,“ uvedl pro iDNES.cz Wenig.

Systém na subdodávky

Vývoj systému se ale dlouhodobě potýkal s problémy ze strany dodavatele, společnosti IBM. Důvodem může být i skutečnost, že naprostou většinu systému vyvíjí subdodavatelé IBM, což je patrné i ze smlouvy mezi MSp a IBM, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce evropských financí, na která ve své zprávě o kontrole elektronizace MSp upozornil NKÚ, totiž požadují za ukončení realizace projektu prokazatelné ukončení všech jeho aktivit. Pořízený systém eISIR tedy musí sloužit nejpozději ke dni ukončení realizace svému účelu a umožnit výkon příslušných agend. Předání a převzetí díla musí být včetně odstranění vad a nedodělků bránících užívání.

Původně mělo MSp finální termín na spuštění sytému eISIR do ostrého provozu v září 2023, aby do konce roku 2023 mohlo zažádat o proplacení evropských grantů. „Pokud se MSp nepodaří tento projekt dokončit nejpozději v prosinci 2023, nebude proplacena evropská dotace ve výši téměř 178 milionů korun. Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje projektu ve výši téměř 220 mil. Kč hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit,“ upozornil loni ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

MSp v říjnu loňského roku uvedlo, že náklady na projekt činí cca 240 milionů korun, přičemž financování je zajištěno z fondu IROP a částečně ze státního rozpočtu. „Konečný termín implementace je stanoven na konec roku 2023, uvedl pro iDNES.cz Vladimír Řepka, tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti.