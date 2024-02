Jurečkův vyšší příspěvek postiženým radost nedělá. Moc nepomůže, vzkazují

Pan Jan v současné době bere příspěvek 4 400 korun. „Jsem prakticky nevidomý. Navýšení o 500 korun považuji za nedostatečné, protože se zvyšovaly ceny služeb. Mlčel bych, kdyby to zvýšili o 1 500 korun,“ zdůraznil.

Z příspěvku na péči nemocní či nemohoucí platí pomoc, kterou jim třeba poskytuje člen rodiny, asistent sociální péče či poskytovatel sociálních služeb. Také z něj mohou hradit speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Ministr před asi dvěma týdny uvedl, že zvýšení bude odstupňované. Nejvíce přidáno dostanou lidé ve čtvrtém stupni, tedy ti v domácí péči závislí na pomoci jiných. Jejich příspěvek se zvýší o 7 800 korun více než doposud.

Sotva pokryje zdražování

K novele však měly výhrady některé organizace. Návrh ministra kritizuje například předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Nesouhlasí s tím, že by se první stupeň dávky neměl valorizovat vůbec a druhý stupeň by se měl zvýšit jen o stokoruny.

„Nesouhlasíme s tím, aby první stupeň příspěvku nebyl vůbec valorizován a druhý se upravil jen o 500 korun. Rozdíl mezi druhým a třetím stupněm příspěvku pak činí skoro 10 tisíc korun, v péči ale zas tak obrovský není,“ uvedl nedávno Krása.

Navýšení příspěvku na péči u dětí dle jednotlivých stupňů. (9. února 2024) | foto: MPSV

Na změny si však stěžují i dotčení. „Jsem zděšena, co všechno jsou u nás lidé schopni tolerovat,“ reagovala paní Zuzana. Ta současně uvedla, že neví, zda se jedná o schválnosti nebo nedbalost. Paní Zuzana totiž pečuje o postiženého syna a kvůli tomu nemůže chodit do práce na plný úvazek.

„Synovi je 16 let. Ano, dostanu něco navíc, ale podívejte se, co všechno zdražilo. Léky, energie a celkově potraviny. To nemluvím o cenách ovoce a zeleniny. Vždyť to navýšení sotva pokryje zdražování. To nemluvím o tom, že bych si dala něco bokem a ušetřila,“ uvedla paní Zuzana.

„Tohle je diskriminace“

Pan Tomáš změny označil za naprosto “otřesné“. „Je vidět, že my, co máme první stupeň, a obzvláště my dospělí v prvním stupni, se už asi nikdy nezbavíme nálepky lidí druhé či třetí kategorie. Těch, na kterých záleží mnohem méně než na všech ostatních. Tohle trvá už od doby, co se během škrtů za Nečasovy vlády u dospělých v prvním stupni příspěvek snížil ze 2 tisíc na 800 korun,“ připomněl pan Tomáš.

Navýšení příspěvku na péči u dospělých dle jednotlivých stupňů. (9. února 2024) | foto: MPSV

„Tohle je prostě diskriminace. Jinak se to nazvat nedá. A není to hrubá diskriminace jen nás příjemců příspěvku, ale i samotných pečujících. V 1. stupni u dospělých je jediná kategorie, kde se očekává, že se o vás příbuzní budou starat zcela zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ pokračoval.

Pan Tomáš bude i nadále dostávat stejný příspěvek jako doposud, tedy 880 korun. Podle něj je to však malá částka. „I když mám rodiče a známé, kteří mi pomáhají zcela zadarmo, tak to na pokrytí jejich nákladů nestačí,“ zdůraznil.

„Opravdu to není sranda“

Kdyby částka měla podle něj rodině nahrazovat mzdu, když by si museli vzít kvůli němu volno v práci, tak by potřeboval aspoň tři tisíce měsíčně.

„Tohle je příklad toho, jak ponechání příspěvku na péči v prvním stupni u dospělých dál na 880 korunách může některé příjemce přímo ohrozit i na životě. Tohle už opravdu není sranda,“ varoval.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása pro iDNES.cz doplnil, že příspěvek na péči je určen na nákup sociálních služeb. „Pokud však pečují rodinní příslušníci, tak samozřejmě, že si za příspěvek na péči kupují to, co potřebují k tomu, aby pokryli svoje náklady,“ vysvětlil.

Stupně: I. stupeň (pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %) – Lidé s chronickými problémy, například chronické selhání ledvin (středně těžké funkční postižení) II. stupeň (pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %) – Mohou být lidé s Alzheimerem, těžkou formou dny či cukrovkou III. stupeň (pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %) – Lidé, kteří jsou praktiky hluší nebo mají úplnou nevidomost či těžká epilepsie IV. a IV+ stupeň – plně závislý na pomoci ostatních

„V takovém případě samozřejmě má zvyšování cen energií i obecná inflace vliv na životní úroveň těchto rodin. NRZP ČR považuje za nepřijatelné, že ministerstvo nenavrhuje zvýšení příspěvku v I. stupni. Jeho dosavadní výše 880 korun nezajišťuje ani dovoz oběda po 20 dní,“ varoval Krása.

Za oběd 150 až 180 korun

Rada podle jeho slov zjišťovala ceny dovozu oběda, které jsou velmi rozdílné. Například v Jičíně stojí dovoz 50 korun. „To znamená, že člověk, který není schopen si sám uvařit, musí zaplatit za oběd 150 až 180 korun,“ spočetl dále.

Například v Praze Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci nabízí obědy i s dovozem za 98 korun. Jinde se v Praze cena za oběd a jeho donášku pohybuje od 150 korun. Terénní pečovatelská služba Žabovřesky nabízí základní obědy od 62 korun, k tomu je donáška 20 korun.

Rada podle něj také za nepřijatelné požaduje, aby příspěvek na péči ve II. stupni míry závislosti byl zvýšen pouze o 500 korun. Rozdíl mezi II. a III. stupněm míry závislosti může podle něj být pouze v jedné životní potřebě, kterou klient nedokáže, ale finanční rozdíl bude činit 10 tisíc korun.

„To je nesmysl a vytvoří to tlak všech, kteří mají přiznaný II. stupeň příspěvku na péči, aby požádali o III. stupeň. Vytvoří to obrovský administrativní tlak na posudkovou službu a úřady práce. Ke stupni III. a IV. nemáme připomínky,“ doplnil.

Zatím však podle Krásy nemá rada žádný signál, že by s nimi chtělo ministerstvo jednat. Další problém je, že zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024 je podle něj “strašně pozdě“.

„Proč nedošlo k navýšení příspěvků na péči hned, je dobré se zeptat na MPSV a ministerstvu financí. Pořád slyšíme, že musíme šetřit, že nesmíme zadlužit naši budoucnost a podobné řeči. Zaplatit zálohu 15 miliard korun za letadla, která nevíme, kdy dostaneme, je určitě nejlepší investice do budoucnosti našich dětí,“ čílil se Krása v narážce na platbu první zálohy za objednané stíhačky F-35.

Současně dodal, že zvýšení příspěvku na péči v I. a II. stupni, které rada prosazuje, by stálo asi 2 miliardy ročně.