Hrad dal právníkům 21 milionů. Část je na hraně zneužití pravomoci, míní expert

Informoval o tom v úterý server iRozhlas.cz.Mluvčí Hradu na zaslané dotazy serveru nereagoval.

Ze zaslaných dokumentů a faktur vyplývá, že v prvních letech čerpala Advokátní kancelář Nespala jen zlomek toho, co následovalo ve druhém prezidentském období Miloše Zemana, tedy od roku 2018. Zatímco v letech 2013, 2014 a 2015 se držely roční odměny za odvedenou práci právníků Advokátní kanceláře Nespala pod jedním milionem korun, v roce 2018 přesáhly částku čtyř milionů korun.

Milionových částek ročně dosahovaly až do současnosti, loni náklady na právní služby meziročně stouply na dvojnásobek, přesáhly 3,5 milionu korun. Více než v loňském roce inkasovala Nespalova kancelář jen v letech 2018 a 2019.

„Očividně v roce 2022 došlo k zásadním událostem v různých případech a s tím i rostly náklady. Důležité je ale zopakovat, že jde o veřejné peníze a měly by být užívány hospodárně, a ne pro soukromé účely jakýchkoliv osob spojených s Hradem. Myslím si, že peníze, které jsou zde vypláceny, jsou vynakládány v rozporu s obecnou hospodárností. A je to i na hranici zneužití pravomoci,“ konstatoval po prozkoumání faktur právník Transparency International Petr Leyer.

Podle serveru tím Leyer narážel na Zemanův spor s jeho exporadcem Zdeňkem Šarapatkou, ve kterém prezident vystupuje po zásahu Ústavního soudu jako soukromá osoba. Náklady řízení by proto měl hradit z vlastních, a ne veřejných peněz, píše iRozhlas. Do stejné kategorie by Leyer zařadil i oba spory, které Hrad a prezident vedou s Džamilou Stehlíkovou.

„Jak to trestní oznámení, tak i civilní spor mi připadají jako soukromé spory prezidenta republiky a jeho spolupracovníků. Měli si ty spory vést v soukromé rovině, nikoliv za veřejné prostředky z prezidentské kanceláře,“ míní.

Policejní vyšetřovatelé nicméně na podzim konstatovali, že podobné využití peněz není trestným činem. Může být ale předmětem prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Ta už se na Hradě konala, závěry ještě nebyly zveřejněny.

Výdaje Hradu na právní služby AK Nespala v jednotlivých letech:

Rok Výdaje (v Kč) 2013 419 749 2014 815 612 2015 346 120 2016 1 569 915 2017 1 756 082 2018 4 021 394 2019 3 974 661 2020 2 597 544 2021 1 877 541 2022 3 509 649 Celkem 20 888 269

Zdroj: server iROZHLAS.cz