Zeman gratuloval Macronovi, podpořil jeho aktivity směrem k Rusku a Putinovi

Zeman pozval na Pražský hrad v uplynulých měsících i německou exkancléřku Angelu Merkelovou, a to v polovině prosince u příležitosti jejího odchodu z funkce. „Bylo by mi nesmírnou ctí, kdybych mohl případné setkání využít k osobnímu poděkování a uznání všeho, co jste pro naše vztahy vykonala,“ napsal tehdy. Není nic známo o tom, že by se Merkelová k setkání se Zemanem v Praze chystala.

„Vaše znovuzvolení a veřejná popularita jsou jasným důkazem Vašeho úspěšného působení v čele státu, jakož i skvělé reprezentace země,“ uvedl v dopise Zeman.

Připomněl, že volby proběhly v době války na Ukrajině. „Je zřejmé, že na Ukrajině se bojuje i o naši svobodu a budoucnost. Naše pomoc Ukrajině však musí jít ruku v ruce s diplomatickým úsilím o ukončení bojů a nalezení míru. V této souvislosti tak podporuji i Vaše aktivity směrem k Ruské federaci a jejímu prezidentovi,“ napsal.

Kromě toho také ocenil dobré vztahy a vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi. Připomněl, že Česko na začátku července převezme právě po Francii předsednictví v čele Evropské unie.

„Dovolte mi proto, abych využil této slavnostní příležitosti a pozval Vás i Vaši choť ke státní návštěvě České republiky. Bylo by mi potěšením, kdybychom Vás mohli přivítat na Pražském Hradě, prastarém sídle českých králů. Jsem přesvědčen, že z moci ze svých funkcí budeme mít možnost přispět k dalšímu prohloubení a rozvoji tradičního přátelství mezi našimi zeměmi,“ uzavřel Zeman.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Gratulace z Ukrajiny i USA

Macronovi k jeho vítězství již v neděli popřála řada českých i světových politiků. „Francie je náš důležitý partner, máme zájem rozvíjet intenzivně naše vztahy a naše předsednictví EU přímo navazuje na to francouzské. Přeji Emmanueli Macronovi, ať se mu ve funkci i nadále daří,“ uvedl třeba premiér Petr Fiala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při této příležitosti označil Macrona za „opravdového přítele“. „Těším se na pokračování naší úzké spolupráce - zejména při podpoře Ukrajiny, obraně demokracie a boji proti klimatickým změnám,“ napsal zase americký prezident Joe Biden.

Macron víkendové druhé kolo prezidentských voleb vyhrál se ziskem 58,54 procent hlasů. Stal se tak prvním francouzským prezidentem, který v posledních asi dvaceti letech funkci obhájil.