Zeman prozradil informace z živého spisu a ohrozil vyšetřování, míní Vystrčil

„Jsem konsternován,“ reagoval na prezidentův projev šéf Senátu Miloš Vystrčil. Zeman podle něj citoval z živého spisu, a tak ohrozil vyšetřování a i bezpečnostní zájmy České republiky.

„Také jsem se zúčastnil jako host zasedání senátního výboru pro obranu a bezpečnost, která byla v utajeném režimu, a jsem přesvědčen, že pan prezident sděloval údaje z živého případu, které tak ohrožují bezpečnost ČR,“ dodal Vystrčil.

O které konkrétní informace jde, však neuvedl. „Nemohu říkat, které to jsou věci, abych to ještě blíže nespecifikoval,“ vysvětlil.

Jiné informace podle něj Zeman naopak zamlčel. „A zároveň, protože jsem také nějaká jednání v utajeném režimu absolvoval, řeknu k tomu ještě jednu věc. A to, že zase některé jiné informace prezident vynechal,“ řekl předseda Senátu.

„Nechápu, co to mělo za smysl a k čemu do budoucna dále směřujeme,“ uvedl a celou věc označil za nezodpovědnou. Může to podle něj významně snížit pravděpodobnost, že se celý případ podaří vyšetřit.

Naopak předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček uvedlo, že Zeman podle něj sdělil jen to, co se už ví z médií. „Já jsem se nic tak extra z projevu pana prezidenta nedozvěděl, co bych už neměl načteno nebo se neříkalo,“ oponoval Vondráček. Připustil však, že sám se jednání se zástupci bezpečnostních složek neúčastnil.

Zeman se ke kauze Vrbětice a posunu v česko-ruských vztazích vyjádřil v neděli po týdnu mlčení. Jeho projev nyní kritizuje opozice, podle které svými slovy nahrál dezinformačním webům.